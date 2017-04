Américaine: les Tigers victorieux par un point aux dépens des Twins

MINNEAPOLIS — Nick Castellanos et Justin Upton ont cogné leurs troisièmes circuits de la saison, samedi, aidant les Tigers de Detroit à gagner 5-4 aux dépens des Twins du Minnesota. En plus de sa claque en solo, Castellanos a aussi frappé un double d'un point qui a brisé l'égalité de 3-3, en sixième. James McCann a ajouté un ballon sacrifice plus tard dans la manche.



La victoire est allée au releveur Blaine Hardy (1-0). Francisco Rodriguez a permis un point et deux coups sûrs avant de récolter un sixième sauvetage.



Du côté des Twins, Jason Castro a cogné un circuit comme frappeur suppléant.



Le releveur Michael Tonkin (0-1) s'en est tiré sans dommages en cinquième mais une manche plus tard, il a donné un but sur balles à Mikie Mahtook. Il a dès lors cédé sa place à Craig Breslow, qui a permis le double de Castellanos.



Mariners 3 Athletics 4



Adam Rosales et Ryon Healey ont frappé des circuits en première manche, Jharel Cotton a lancé pendant six manches lors desquelles il n'a accordé que deux points et les Athletics d'Oakland ont eu le dessus 4-3 face aux Mariners de Seattle.



Il s'agissait de leur cinquième victoire consécutive.



Rosales et Healey brillent ces jours-ci, et Ariel Miranda (1-2) en a fait les frais. Rosales a égalé la marque (1-1) en frappant son deuxième circuit de la saison et deux frappeurs plus tard, Healy a ajouté une longue balle de deux points pour donner les devants aux siens.



Cotton (2-2) a accordé deux points, six coups sûrs, deux buts sur balles et a atteint un frappeur sur un de ses lancers. Ryan Madson a obtenu quatre retraits pour récolter son premier sauvetage.



Miranda a alloué quatre points et sept coups sûrs en un peu plus de trois manches, son pire départ de la saison.