Alexei Emelin serait le choix des Golden Knights

(98,5 Sports) - À quelques heures du repêchage des Golden Knights, il semblerait que le défenseur Alexei Emelin soit le joueur du Canadien de Montréal ciblé par l'organisation de Las Vegas.

Selon Frank Seravalli, de TSN, Emelin serait désormais le joueur du Tricolore le plus susceptible être repêché.

Got some better intel on #Habs, just to correct an earlier tweet. Looks like VGK is targeting Alexei Emelin - not Davidson.