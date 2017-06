Alex Wood reste invaincu cette saison et les Dodgers battent les Reds

CINCINNATI — Le lanceur gaucher Alex Wood est resté invaincu grâce à un bon départ, menant les Dodgers de Los Angeles vers une victoire de 3-1 contre Reds de Cincinnati, vendredi. Wood (7-0) n'a concédé que quatre coups sûrs en plus de huit manches de travail et il a perdu son blanchissage quand Devin Mesoraco a étiré les bras en huitième. Il est le premier lanceur des Dodgers à se rendre si loin dans une saison sans subir une défaite depuis 1985. À l'époque, Orel Hershiser avait effectué 11 départs de suite sans perdre, selon STATS.



Kenley Jansen a alloué un double en neuvième manche et il a enregistré un 14e sauvetage cette saison.



Les Dodgers ont remporté six matchs consécutifs contre les Reds, qui ont été balayés par leurs adversaires lors du dernier week-end. Les Dodgers montrent un dossier de 15-3 contre les Reds depuis 2015, ce qui s'avère une des meilleures fiches de la Nationale pour cette période.



Les Reds ont perdu sept parties de suite, ce qui égale leur pire séquence de la campagne.



Nationals 7 Mets 2



Max Scherzer a retiré 10 frappeurs sur des prises en huit manches au monticule et les Nationals de Washington ont vaincu les Mets de New York 7-2.



Scherzer (8-4) a limité les Mets à quatre coups sûrs et il a retiré 10 adversaires au bâton lors d'un cinquième départ consécutif. Il a remporté quatre de ses cinq derniers départs.



Scherzer a donné deux buts sur balles et il a effectué 118 lancers, son plus haut total depuis le 11 mai 2016, mais il a reçu l'aide de sa défensive, qui a complété trois doubles jeux.



Matt Wieters et Michael A. Taylor ont frappé des circuits consécutifs aux dépens de Steven Matz (1-1), pour commencer la troisième manche. Anthony Rendon a ajouté une longue balle de deux points en sixième et il en a produit trois dans la rencontre. Bryce Harper a placé trois balles en lieu sûr et les Nationals sont restés invaincus en cinq visites au Citi Field cette saison.



Marlins 5 Braves 0



Dan Straily a été d'office jusqu'en septième manche, Christian Yelich a produit trois points et les Marlins de Miami ont blanchi les Braves d'Atlanta 5-0.



Dee Gordon a obtenu trois coups sûrs en cinq apparitions au marbre et Justin Bour a étiré les bras à son premier match depuis qu'il a quitté la liste des blessés. Les Marlins se sont emparés du deuxième rang de la section Est de la Nationale, à 10 matchs des Nationals de Washington. Les Marlins ont gagné 13 de leurs 18 parties.



Straily (5-4) revenait de son deuxième plus court de la saison, mais il a bien rebondi contre les Braves, allouant seulement quatre coups sûrs et retirant huit frappeurs en six manches et un tiers de travail.



Bour, qui avait raté neuf parties en raison d'une blessure à la cheville gauche, a repris là où il avait laissé avant d'aboutir sur la liste des blessés. Depuis le 30 avril, il a maintenu une moyenne de ,368 avec 14 circuits et 32 points produits.



Sean Newcomb (0-2) a accordé trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.



Diamondbacks 5 Phillies 4



Gregor Blanco a créé l'égalité en cognant un circuit de deux points et Jake Lamb a produit le point de la victoire sur un sacrifice en septième manche, aidant les Diamondbacks de l'Arizona à venir de l'arrière pour l'emporter 5-4 contre les Phillies de Philadelphie.



David Peralta a claqué un triple parmi ses trois coups sûrs et il était sur les sentiers quand Lamb a envoyé la balle au champ centre alors que Pat Neshek se trouvait au monticule. Blanco avait auparavant étiré les bras contre Aaron Nola (3-5).



Patrick Corbin (6-6) a alloué quatre points, dont deux mérités, et cinq coups sûrs en six manches. Fernando Rodney a retiré les trois derniers frappeurs du match pour inscrire un 19e sauvetage cette saison.



Odubel Herrera a placé deux balles en lieu sûr et il a marqué deux points pour les Phillies. Maikel Franco a produit deux points.



Cubs 9 Pirates 5



Anthony Rizzo a presque amorcé un troisième match de suite avec une longue balle, étant privé de l'exploit lors d'une vérification vidéo, avant d'aider les siens à marquer six points en neuvième manche dans une victoire de 9-5 des Cubs de Chicago face aux Pirates de Pittsburgh.



Les Cubs ont signé une troisième victoire en neuf matchs. Le gérant Joe Maddon a été expulsé après que la longue balle de Rizzo en première manche eut été déclarée une fausse balle. Rizzo avait frappé des circuits en tant que premier frappeur du match face aux Mets, au Citi Field.



Les Cubs accusaient un retard de 4-3 quand Jason Heyward et Willson Contreras ont amorcé la neuvième avec des doubles contre Juan Nicasio (1-3), créant ainsi l'égalité. Tony Watson a accordé un simple d'un point à Jon Jay, puis Rizzo a ajouté un simple de deux points. Addison Russell a couronné la poussée avec un double de deux points.



Wade Davis a fermé les livres pour les Cubs en retirant Josh Harrison et Gregory Polanco sur des prises alors que les buts étaient remplis.



La victoire est allée au dossier de Koji Uehara (2-3).



Padres 5 Brewers 6



Eric Thames a frappé le circuit victorieux en fin de 10e manche et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Padres de San Diego 6-5.



Thames a cogné son 19e circuit de la saison lorsqu'il a expédié le tir de Ryan Butcher (3-3) par-dessus la clôture du champ gauche.



Jared Hughes (3-1) a retiré trois frappeurs dans l'ordre en début de 10e manche, aidant les Brewers à remporter un quatrième match de suite, ce qui égale leur sommet cette saison pour une troisième fois.



Manny Piña a égalé le pointage en fin de huitième manche grâce à un circuit en solo aux dépens de Kirby Yates. Yangervis Solarte venait tout juste de procurer une avance de 5-4 aux Padres.



Giants 8 Rockies 10



Le lanceur recrue Antonio Senzatela s'est battu pendant six manches et les Rockies du Colorado ont défait les Giants de San Francisco 10-8.



Ian Desmond a cogné un circuit de trois points et il en a produit quatre tandis que DJ LeMahieu a placé quatre balles en lieu sûr pour une deuxième partie de suite. Les Rockies ont gagné leurs sept derniers affrontements contre les Giants.



Senzatela (9-2) a égalé Clayton Kershaw, Dallas Keuchel et Jason Vargas pour le plus grand nombre de victoires dans les Majeures cette saison. Il a réussi le tout malgré qu'il ait permis trois longues balles.



Joe Panik, qui a aussi frappé un double, et Denard Span ont tous deux étiré les bras en solo pour les Giants. Le partant Jeff Samardzija (2-9) a claqué une longue balle de deux points qui donnait les devants 4-1 à son équipe en cinquième manche.



Les Rockies sont toutefois venus de l'arrière en marquant cinq points en fin de cinquième manche, dont trois sur le circuit de Desmond. Ils ont ajouté un point en sixième et trois autres en septième.



Les Giants se sont approchés en inscrivant deux points en neuvième manche contre le stoppeur Greg Holland, qui a malgré tout signé un 24e sauvetage cette saison, un sommet des les Majeures.