Alerte: Les Argonauts congédient leur directeur-général Jim Barker

TORONTO ? Les Argonauts de Toronto ont congédié leur directeur-général Jim Barker.

Cette décision survient alors que l'équipe a terminé la saison 2016 au dernier rang de la section Est avec la pire fiche de la Ligue canadienne (5-13), à égalité avec les Roughriders de la Saskatchewan.



Cette décision a été prise à la suite d'une révision des opréations football effectuée par le président de l'équipe, Michael Copeland. Les Argos ont précisé que Scott Milanovich, l'entraîneur-chef embauché par Barker, demeurera en poste.



Spencer Zimmerman, qui agissait l'an dernier à titre de directeur du dépistage aux États-Unis et du développement professionnel, a quant à lui été promu directeur général adjoint.



Copeland sera en charge du processus de recherche d'un nouveau candidat.



À son deuxième séjour avec les Argonauts, Barker a occupé son poste de directeur-général pendant six saisons, remportant la coupe Grey en 2012.



Le Californien de 60 ans avait obtenu sa première opportunité comme entraîneur-chef à Toronto en 1999 avant d'effectuer un retour aux États-Unis en 2001, comme coordonnateur offensif avec le Xtreme de Los Angeles, de la défunte XFL.



Barker a fait un retour avec les Argonauts comme entraîneur-chef en 2010, guidant la formation aux éliminatoires pour la première fois depuis 2007 et méritant le titre d'entraîneur de l'année.



Il a été promu directeur-général le 10 décembre 2010, lorsque le contrat d'Adam Rita n'a pas été renouvelé et il a décidé d'assumer ses responsabilités de directeur-général à plein temps avant la saison 2012, quand il a embauché Milanovich.



Barker a par la suite acquis le quart Ricky Ray dans une méga transaction avec les Eskimos d'Edmonton. Ray a joué un rôle de premier plan dans la conquête de la coupe Grey en 2012, la 100e de l'histoire, remportée 35-22 aux dépens des Stampeders de Calgary devant plus de 50 000 spectateurs au Rogers Centre.



Bien qu'il ait démontré qu'il avait un oeil pour dénicher de jeunes quarts de talent — Zach Collaros et Trevor Harris, en 2012, notamment — il n'a pas connu autant de succès quand est venu le temps de les conserver au sein de sa formation.



Il a libéré Collaros en 2013, lui permettant de s'établir avec les Tiger-Cats de Hamilton. Harris a ensuite quitté Toronto pour signer un contrat comme joueur autonome avec le Rouge et Noir d'Ottawa.



Quant à Ray, s'il a démontré qu'il est un quart de premier plan dans la LCF, le vétéran a été durement touché par les blessures au cours deas dernières saisons, ratant la majeure partie de 2015 en plus d'être limité à neuf matchs la saison passée.



Barker a donc été forcé d'acquérir à fort prix le vétéran Drew Willy des Blue Bombers de Winnipeg le 11 septembre, en retour du demi défensif T.J. Heath, d'un choix de premier tour en 2017 et d'un auter de troisième tour l'an prochain. Même avec l'arrivée de Willy, les Argos ont raté les matchs éliminatoires.