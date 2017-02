Al Montoya face aux Devils

(98,5 Sports) - C'est le gardien Al Montoya qui sera devant le filet du Canadien, lundi soir face aux Devils, dans un match que l'équipe n'a pas le droit de perdre.

La rencontre sera radiodiffusée à Cogeco Media dès 18h30 avec l'émission d'avant-match.

Il s'agira d'un premier départ depuis le 11 février pour Montoya. En 15 sorties cette saison, il a conservé un dossier de 7-5-3, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d'arrêts de 91,3%.

L'équipe de Claude Julien est toujours en bonne position pour accéder aux séries, mais le relâchement des dernières semaines a considérablement fait fondre son «coussin».

Avec 74 points, le Canadien (33-21-8) s'accroche au premier rang de la section Atlantique, deux points devant les Sénateurs. Ces derniers ont toutefois deux matchs en mains.

Les Sénateurs seront également en action en soirée, du côté de Tampa, face au Lightning.

Match défensif?

Les Devils (25-25-11) flirtent avec la respectabilité avec autant de victoires que de revers. Toutefois, les onze revers en temps supplémentaire font mal. Pour eux, c'est la différence entre une participation aux séries et l'un des pires dossiers dans l'Association Est.

Autre problème majeur au New Jersey: l'offensive. 28e du circuit Bettman avec une moyenne de 2,28 buts par match), les Devils ne tirent au but qu'en moyenne 27 fois par rencontre, «bon» pour le 30e et dernier rang dans la LNH.

Le CH vient au 23e rang du circuit avec 29 lancers en moyenne par rencontre.

Taylor Hall est le meilleur marqueur des Devils avec seulement 41 points, mais il n'a disputé que 51 matchs. Max Pacioretty montre 53 points, dont 29 buts, en 62 rencontres.

Avant les Jackets et P.K.

Le Tricolore a remporté ses deux premiers duels cette saison contre la formation du New Jersey : 5-2 le 8 décembre au Centre Bell et 3-1 le 20 janvier au Prudential Center.

Le Canadien disputera deux autres rencontres cette semaine : mardi au Centre Bell face aux Blue Jackets de Columbus et jeudi, également à Montréal, dans le très attendu retour de P.K. Subban dans l’uniforme des Predators de Nashville.