6 points en 1re manche puis les Jays tiennent le coup face aux Rangers

ARLINGTON, Texas - Un circuit de deux points de Darwin Barney a couronné une première manche de six points des Blue Jays de Toronto, qui ont tenu le coup pour vaincre les Rangers du Texas 7-5, mercredi soir.

Ryan Goins a produit trois points pour les Blue Jays, dont un double de deux points en première manche. Le frappeur suivant, Barney, a étiré les bras aux dépens de Tyson Ross (1-1). Barney n'avait placé que quatre balles en lieu sûr en 40 apparitions au marbre lors de ses 15 dernières parties.



«Nous avons pris les devants rapidement, mais ils sont restés dans le match, a indiqué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Nous avons su tirer avantage des erreurs du lanceur en première manche, mais ils nous ont donné une petite frousse. Nous avons réussi quelques retraits importants en fin de rencontre.»



Joey Gallo a claqué une 19e longue balle pour les Rangers, mais elle n'a pas atterri par-dessus la clôture. Son circuit à l'intérieur du terrain pour amorcer la cinquième manche faisait partie d'une soirée de trois coups sûrs de plus d'un but, un sommet en carrière pour lui. Gallo a aussi cogné deux doubles et il a marqué trois fois.



Joe Biagini (2-6) a retiré cinq frappeurs au bâton en cinq manches et deux tiers au monticule. Il a alloué quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles pour signer une première victoire à ses sept derniers départs depuis le 12 mai.



«Joe a fait du bon travail. Sa fiche ne représente pas la façon dont il lance cette saison, a soutenu Gibbons. Il a éprouvé quelques difficultés à son dernier départ, mais il s'est battu aujourd'hui et il a réussi à nous amener jusqu'en sixième manche.»



Roberto Osuna a terminé le boulot en neuvième manche, donnant un but sur balles, mais enregistrant un 19e sauvetage cette saison. Le stoppeur droitier a réussi ses 18 tentatives de sauvetage depuis qu'il a saboté deux victoires de suite à la fin du mois d'avril.



Ross a quant à lui accordé sept points, sept coups sûrs et un but sur balles en trois manches de travail.



Ross a effectué 41 lancers en première manche et il a donné sept points à ses adversaires à son deuxième départ depuis qu'il s'est joint aux Rangers en tant que joueur autonome, en janvier. Il avait raté pratiquement toute la saison 2016 en raison d'une blessure à l'épaule droite et il avait raté le début de la saison 2017, car il se remettait d'une intervention chirurgicale.



Le roulant d'un point de Goins a placé les Blue Jays en avant 7-0 en troisième manche, mais Shin-Soo Choo a réduit l'écart dès la demi-manche suivante en frappant un circuit de deux points.



Gallo a obtenu un circuit en envoyant la balle au champ opposé avant que celle-ci touche la clôture avant de s'éloigner du voltigeur de gauche Steve Pearce. Ce dernier a tenté un attrapé, mais il a durement heurté la clôture.