43e circuit: Stanton éclipse le record de Sheffield

(98,5 Sports) - Giancarlo Stanton a éclipsé le record de coups de circuit des Marlins de la Floride durant une saison, lundi, un mois et demi avant la fin de la campagne.

Giancarlo Stanton a cogné son 43e circuit de l'année lorsque les Marlins ont vaincu par 8-3 les Giants de San Francisco. Il a ainsi éclipsé ainsi la marque de Gary Sheffield (42), établie en 1996.

Stanton a claqué son circuit dès la première manche, aux dépens de Ty Blach. Dee Gordon était sur les buts en vertu d'un simple.



Le voltigeur de droite claquait ainsi une longue balle dans une cinquième rencontre d'affilée. Stanton a frappé 10 circuits à ses 11 derniers matches.



Il a ajouté un simple d'un point en quatrième, produisant son 93e point de la saison. Dans la Ligbue nationale, il n'est devancé que par Nolan Arenado, des Rockies du Colorado. Marcell Ozuna a également frappé un coup de quatre buts. Gordon a fourni trois simples et a marqué deux fois.



Adam Conley (5-5) a espacé trois points et six coups sûrs en six manches et un tiers.



Denard Span a claqué un 25e double pour les visiteurs. Blach (8-8) a été victime de six points en autant de manches.

