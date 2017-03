10 choses à savoir sur Dwight King

Dwight King (AP Photo/Jae C. Hong)

Dwight King (AP Photo/Jae C. Hong)

(98,5 Sports) - Saviez-vous que Dwight King avait joué un rôle important dans les deux dernières conquêtes de la coupe Stanley des Kings de Los Angeles? Voici 10 choses à savoir sur le nouvel ailier gauche du Canadien.

1-Il est né dans la petite ville de Meadow Lake, en Saskatchewan, en 1989. Il est âgé de 27 ans. C'est un colosse de 6 pi 4 po et 229 lb.

2-Il est Métis et a joué son hockey midget avec les Blackhawks de Beardy, un programme de hockey géré et basé sur réserve.

3-Il est le frère de D.J. King, un joueur de hockey qui a connu une brève carrière dans la LNH.

4-Il a été repêché par les Kings de Los Angeles au quatrième tour, 109e au total, en 2007.

5-Il a joué 202 matchs dans la Ligue américaine, amassant 50 buts et 124 points, avant de s'établir avec les Kings.

6-En 63 parties cette saison, il a inscrit huit buts et récolté 15 points. Il était l'un des joueurs les plus utilisés en désavantage numérique chez les Kings. Il a fourni 52 buts et amassé 108 points en 348 parties de saison régulière depuis son arrivée dans le circuit Bettman.

7-Il a soulevé la coupe Stanley à deux reprises avec les Kings en 2012 et 2014. Il a marqué de gros buts.

8-Il empoche un salaire de 1,95 million de dollars. Il pourrait devenir libre comme l'air en juillet prochain.

9-Depuis le début de la carrière, il a gagné 9,125 millions de dollars dans la LNH.

10-Il portait le no 74 avec les Kings. À Montréal, ce numéro «appartient» à Alexei Emelin. King a donc choisi le no 21.