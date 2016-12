Une 10e patinoire BLEU BLANC BOUGE sera aménénagée à Trois-Rivières

(98,5 Sports) -- La Fondation des Canadiens pour l'enfance a annoncé que Trois-Rivières accueillera l'aménagement de sa 10e patinoire communautaire BLEU BLANC BOUGE.

Il s’agira de la quatrième patinoire à être construite hors de la région de Montréal.

Les travaux débuteront en août 2017 dans le parc Cardinal-Roy et on prévoit l’ouverture des nouvelles installations à l’hiver 2018.

Le programme BLEU BLANC BOUGE consiste à ériger des patinoires extérieures, réfrigérées et multisports, qui se veulent des lieux de rassemblement, d’animation, de rencontre et d’activité physique permettant aux enfants de milieux moins bien nantis de découvrir les avantages d’un mode de vie sain et physiquement actif.

« Cette 10e patinoire BLEU BLANC BOUGE constitue un jalon important pour la Fondation. Elle s’inscrit dans notre volonté d’implanter ce type d’infrastructure multisports de qualité dans des milieux défavorisés hors de la grande région urbaine de Montréal. Elle offrira aux Trifluviens

un plateau d’activités physiques de plus pour permettre aux jeunes du secteur de découvrir les bienfaits d’un mode de vie sain, en demeurant actifs au fil des saisons », a dit Geoff Molson, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien.

Trois-Rivières compte sur un nombre important d’écoles tant au niveau primaire que secondaire qui ont grand besoin d’infrastructures sportives. Les regroupements multisectoriels existants et les structures de mobilisation établies autour des enjeux de saines habitudes de vie chez les jeunes procurent à la jeunesse trifluvienne plus de participation active et une meilleure santé.

«La Ville de Trois-Rivières peut s’enorgueillir d’avoir été sélectionnée par la Fondation des Canadiens pour l’enfance et est aussi heureuse de permettre d’élargir à tous ses enfants le bénéfice d’un mode de vie sain et actif », a indiqué le maire M. Yves Lévesque.

Depuis 2009, huit patinoires ont vu le jour, soit à Montréal, dans les arrondissements de Villeray-St-Michel-Parc-Extension, de Montréal-Nord, de Verdun, de Lasalle et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Longueuil, à Laval, et celles qui seront inaugurées au cours de l’année 2017 à Ahuntsic et à Sherbrooke porteront ce nombre à dix.