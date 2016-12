Un Québécois recruté pour devenir «pro» des jeux vidéo (vidéo)

(98,5 FM) - Âgé de 18 ans, Jean-Sébastien Thery s'envolera sous peu pour la Californie afin de s'entraîner à temps plein au jeu League of Legends et éventuellement devenir pro.

Le sport électronique ou E-sport fait référence à la pratique d’un jeu vidéo sur Internet, soit seul, ou en équipe.

Cette activité est en plein essor dans le monde actuellement. On y compte près d’un milliard d’adeptes sur la planète.

On organise même des championnats mondiaux où des centaines de cyberathlètes s’affrontent devant les caméras du monde entier. Il y a même des descripteurs vedettes qui commentent chacune des actions des «gamers».

Par exemple, lors du dernier championnat mondial du jeu de League of Legends qui a eu lieu à Berlin, 400 millions de personnes ont regardé la compétition à travers le monde.

Un Québécois talentueux

Jean-Sébastien Thery a 18 ans et depuis quatre ans, il se passionne pour le jeu League of Legends, le jeu le plus populaire dans le monde actuellement. Seulement en Amérique du Nord, il y a 100 millions d’adeptes.

Son talent a d’ailleurs été remarqué par plusieurs organisations professionnelles de jeux vidéo et plusieurs entreprises lui ont offert de faire partie de leur équipe.

Après mûre réflexion, il a choisi de se joindre à l’organisation Counter Logic Gaming, dont la réputation est très solide dans le milieu. Au début de janvier, il s’envolera pour la Californie où il sera entraîné pendant deux ans afin qu’il puisse devenir un pro de ce jeu.

«J’ai été recruté parce que ça fait un an que je suis dans le top-50 des Amériques. Mon plus haut (classement), c’est un top-8. Je me suis fait approcher par une organisation et je quitte pour la Californie dans deux semaines. Et je vais rester là pendant deux ans», a-t-il raconté à Benoit Dutrizac.

Durant ces deux années au sud de la frontière, il sera payé en tant qu’amateur un salaire mensuel de 6500 dollars canadiens pour jouer. Il est également logé et nourri et son abonnement au gym est payé.

«Ça, c’est juste parce que je ne suis pas pro encore. Mais quand je serai pro, ce sera dans les six chiffres US. Pour être honnête, j’avais des offres plus hautes, mais je les ai choisis parce que c’est une organisation dont le potentiel est très grand.»

Entraînement rigoureux

Même s’il passera ses journées à jouer à League of Legends, il reste que Jean-Sébastien devra s’astreindre à un encadrement strict.

«C’est sûr que ce n’est pas tant physique en tant que sport, mais ça demande du mental, de la détermination et d’efforts. Là-bas, on va être encadrés pour avoir une bonne hygiène de vie. On a un coach, on a des heures de réveil, on mange en équipe, des heures de pratiques, nos journées sont super dirigées.»

Voici une vidéo qui montre ce à quoi la vie de «gamer» de Jean-Sébastien pourrait ressembler (en anglais):