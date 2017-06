Quels députés sont les plus assidus pour voter les projets de loi?

Sans minimiser toutes les fonctions de ces représentants qui ont «énormément» de pression, insiste le politologue Éric Montigny, l'assiduité lors des votes est «fondamentale» et même encadrée dans le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale.

MONTRÉAL - Même si le rôle de député en est d'abord un de «législateur» et de «contrôleur» du gouvernement, une vingtaine d'élus québécois ont manqué plusieurs votes sur des projets de loi et des motions depuis leur élection en 2014, selon des données colligées par La Presse canadienne.

Les données recueillies par La Presse canadienne révèlent que Mme Ouellet a raté 11 votes sur 42 depuis le 18 mars dernier - dont deux projets de loi et celui sur la nomination de la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas présente à la période des questions ou en commission parlementaire pendant ces jours.

«Les députés des autres partis participent généralement à une seule commission et ne sont critiques que d'un seul dossier. Ce n'est pas le cas de nos députés qui sont chacun critiques d'une dizaine de dossiers et participent à plusieurs commissions parlementaires. Il faut aussi prendre le temps de préparer ces dossiers et ces interventions en commission. Il est vrai que cela se fait parfois pendant que se déroule un vote en chambre», a écrit Élise Tanguay dans un courriel exhaustif transmis à La Presse canadienne.

Les libéraux plus présents

Les données recueillies par La Presse canadienne démontrent que les députés libéraux sont les plus présents du lot pour les votes. La moyenne de votes auxquels ils participent s'élève à 89,2%. Pierre Michel Auger et Guy Hardy, du caucus libéral, ont raté respectivement six et huit votes depuis 2014 et affichent une moyenne de présence de plus de 98%.

Dans l'opposition, Agnès Maltais, du Parti québécois (PQ), et Nathalie Roy, de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont été les plus présentes aux votes, avec des pourcentages respectifs de 96,8 et 96,5%.

«Les députés se font un devoir d'être ici à l'Assemblée nationale, particulièrement quand on a des travaux parlementaires sur nos dossiers. Nos députés sont présents, ce sont des longues heures», a fait valoir la whip en chef du Parti québécois, Carole Poirier.

«Le gouvernement nous convoque aussi particulièrement le lundi, et le vendredi, ce qui fait que le député, il n'est pas dans son comté. Alors il faut compenser par d'autres journées», a-t-elle ajouté.

Chez Québec solidaire, la participation aux votes des trois députés - en tenant compte de Françoise David qui a démissionné en janvier - a oscillé entre 65 et 82%.

Dans le lot d'indépendants, l'ex-député caquiste Claude Surprenant était le plus présent aux votes, avec un bilan de 86%.

Les missions parlementaires et à l'étranger

La présence moindre de certains députés peut s'expliquer par les séjours à l'étranger effectués dans le cadre de leurs fonctions. Ainsi, la ministre des Relations internationales Christine St-Pierre a participé 71% des votes.

Cette raison a été aussi évoquée pour l'absence des députés libéraux Guy Ouellette, Robert Poëti et Julie Boulet.

Alexandre Cloutier et Mathieu Traversy ont aussi participé à des missions parlementaires, selon Carole Poirier, la whip du Parti québécois.