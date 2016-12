«Quand on naît dans un milieu de grande vulnérabilité, c'est toxique»

On en parle en ondes : La 14e Guignolée du Dr Julien, c'est demain! (6:02) Publié le vendredi 16 décembre 2016 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

(98,5 FM) - La 14e édition de la Guignolée du Dr Gilles Julien a lieu samedi afin d'amasser des fonds pour venir en aide à 2000 enfants issus de milieux défavorisés.

L’an dernier, la Guignolée a permis d’amasser près de 1,5M$.

«On est très content avec cette somme-là. Ça nous impressionne beaucoup. C’est beaucoup de dons. De cette somme, 80% sont de petits dons. Pour nous, c’est tellement important de juste venir faire un don, quel que soit le montant», a confié le docteur Julien en entrevue avec Paul Houde, vendredi.

Inégalités sociales

Une statistique révèle qu’un enfant né dans l’Est de Montréal a une espérance de vie de 10 ans de moins qu’un enfant né dans l’Ouest de Montréal.

«C’est vrai pour l’espérance de vie, mais c’est aussi vrai pour les grossesses à l’adolescence, les signalements à la DPJ, pour les maladies respiratoires. Quand on naît dans un milieu de grande vulnérabilité, c’est nocif, c’est toxique par rapport au développement et à la santé. C’est injuste et inéquitable. C’est pour ça qu’on (la Fondation du Dr Julien) s’installe dans les milieux les plus vulnérables. Il y a une injustice flagrante, il y a un manque d’équité envers les enfants. Ils n’ont pas ce qu’il faut pour se développer adéquatement pour des raisons qu’on peut corriger facilement et c’est le sens de notre mission», explique le président fondateur de la Fondation du Dr Julien.

Vous pouvez faire un don: dans les marchés publics de Montréal, au Salon des métiers d’arts, au Centre de pédiatrie sociale de Hochelaga-Maisonneuve et dans plusieurs stations de métro. Près de 500 bénévoles seront là pour recueillir vos dons.

Pour plus d'informations, consultez le site web de la Fondation du Dr Julien.