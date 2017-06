Qu'ont en commun Véronique Cloutier et Connor McDavid?

(98,5 FM) - Avec 23 millions de Canadiens sur Facebook et 8,5 millions sur Instagram, ces deux lieux de prédilection sont des indicateurs des tendances de nos diverses communautés.

Le Canada a toujours été reconnu pour sa convivialité et nous pouvons maintenant savoir ce qui tient le plus à cœur aux gens d'ici sur ces deux plates-formes.

Sur Facebook:

- 2,1 millions de personnes deviennent amis avec un Canadien chaque jour

- 1 personne sur 5 sur Facebook compte au moins un ami originaire du Canada

- Les États-Unis, les Philippines, l’Inde, le Brésil et le Royaume-Uni comptent parmi les pays avec le plus grand nombre d’amis canadiens

- Plus de 6,5 millions de groupes Facebook ont été créés par des Canadiens afin de partager leurs intérêts communs

- Plus de 26,8 millions d’événements Facebook ont été créés par des Canadiens

Sur Instagram, on constate:

Les Canadiens ont partagé plus de 1,4 milliard de photos et plus de 79 millions de capsules- vidéo depuis l’avènement d’Instagram en octobre 2010.

En moyenne, il se partage collectivement plus de deux millions de photos par jour.

Notons que le joueur étoile des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, et l'animatrice Véronique Cloutier comptent tous les deux parmi les comptes Instagram les plus populaires au Canada.