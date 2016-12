On en parle en ondes : Pourquoi les enfants mentent-ils? (9:45) Karine Trudel est avec nous. Publié le jeudi 24 novembre 2016 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - Peu importe la motivation ou la raison, le mensonge fait partie de nos vies. Et même quand on est tout-petit.

Pourquoi les enfants mentent-ils? Le font-ils pour les mêmes raisons que les plus grands? Voici quelques questions auxquelles Karine Trudel, coach parentale spécialisée en développement de l'intelligence émotionnelle, a tenté de répondre au micro de Benoit Dutrizac.

Mme Trudel suggère aux parents de bien connaître les stades de développement chez l'enfant avant de sortir de ses gonds en cas de mensonge...

«Jusqu'à six ans, les enfants confondent le réel et l'imaginaire. On ne peut donc pas parler de réel mensonge. Avec des enfants plus vieux, de 7 à 12 ans, ils comprennent plus la distinction. Ils vont mentir pour éviter la souffrance, pour éviter de décevoir les parents, de ne pas se faire punir et même pour avoir l'air plus intéressants, pour attirer l'attention sur soi.»