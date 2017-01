«Les réseaux sociaux, c'est une plaie sociale»

(98,5 FM) - Depuis quelques semaines, on parle de plus en plus de santé mentale. Selon la psychiatre Karine Igartua, les drogues de rue, le stress au travail et les réseaux sociaux sont des éléments qui favorisent l'augmentation du nombre de personnes aux prises avec cette problématique.

Dr Karine Igartua est médecin psychiatre à Montréal depuis 16 ans. Au cours de ses années de pratiques, elle a noté une augmentation du nombre de personnes souffrantes de troubles mentaux.

«Une personne sur cinq va en être atteinte. La dépression est de plus en plus commune chez les jeunes particulièrement chez les jeunes filles. On voit de plus en plus de maladies du travail, tel que le burn-out ou l’épuisement professionnel», a-t-elle expliqué en entrevue avec Paul Arcand, mercredi matin.

Celle qui est également présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec a aussi observé que la sévérité des problèmes de santé mentale est plus grande. Elle pointe du doigt les drogues de rue.

«Il y a 30 ans, on n’avait pas de drogues de rue designer, comme l’ecstasy. Le cannabis qu’on a maintenant est 30 fois plus puissant que celui que les gens fumaient dans les années 1970. Et le crystal meth... ce sont toutes des drogues qui peuvent causer des psychoses. À l’urgence, quand je vois les premiers épisodes de psychoses, 90-95% du temps, c’est associé à la prise de drogue. On a des drogues plus puissantes qui laissent des séquelles plus sévères.»

Le milieu de travail

Dans son article publié mercredi matin dans La Presse, Patrick Lagacé a interviewé plusieurs médecins de famille qui reçoivent de plus en plus de patients malades en raison de leur milieu de travail. Le journaliste parle du travail comme étant un «colossal vecteur de maladies mentales».

Dr Igartua abonde dans le même sens.

«On a une société qui est plus stressante et qui en demande plus à ces gens. On nous demande toujours d’en faire plus avec moins. On ne nous permet pas de décrocher. Avant, on laissait le travail au travail quand on quittait et on passait du temps en famille. Maintenant on a des téléphones cellulaires, des courriels, on est toujours ‘’on’’», affirme-t-elle.

Les réseaux sociaux sont également en cause selon la spécialiste.

«J’estime que c’est une plaie sociale. On est au match de hockey de mon gars et au lieu de profiter du moment présent, je prends des photos pour les poster sur Facebook. Je suis en train de faire mon ‘’PR’’ sur ma page Facebook. Et ensuite, je vais me comparer aux autres.»