Les Québécois sont-ils en bonne santé?

Directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda a publié un rapport, mercredi, sur l'état de santé des Québécois. Voici les bonnes et moins bonnes nouvelles.

Bonnes nouvelles

Du côté des bonnes nouvelles, Dr Horacio Arruda indique que l’espérance de vie est passée de 73 ans en 1975-77 à 82 ans en 2012-14.

«On a réussi à faire vivre les gens plus longtemps, mais il faut les maintenir maintenant en bonne santé d’où l’importance d’avoir de bonnes habitudes de vie», a-t-il dit en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Au niveau de la mortalité infantile, le directeur national de la santé publique affirme qu’elle est passée de 8,4 à 4,8 par 1000 naissances, améliorant ainsi la survie des enfants.

Le médecin est très encouragé par le fait qu’il est possible de changer l’état de santé des Québécois. Selon lui, il faut mettre l’emphase sur la prévention et les interventions faites de façon précoce.

«Le travail qu’on va faire avec les jeunes va prévenir les problématiques de stress, de santé mentale, de suicide, ce qui va leur permettre d’être de meilleurs citoyens. C’est important d’intervenir très tôt dans l’enfance et auprès des parents», assure-t-il.

Il estime aussi que d’adopter de saines habitudes de vie est un facteur primordial.

«Si on s’alimente bien et qu’on fait de l’exercice physique, on va prévenir des diabètes et des cancers. Plus on agit tôt, plus des actions simples vont avoir des effets sur plusieurs maladies en même temps parce qu’une bonne proportion d’elles sont évitables.»

Moins bonnes nouvelles

Évidemment, il n’y a pas que de bonnes nouvelles en matière de santé. Dr Arruda estime qu’un des enjeux majeurs est l’augmentation du poids et de l’obésité des Québécois.

«C’est un phénomène mondial dans les sociétés industrialisées. Maintenant, on a des jeunes qui font déjà du diabète de type 2, ce qui est un drame à mon avis. Et tout ça est associé à nos façons de vivre, à l’absence d’exercice physique et à notre alimentation industrialisée trop riche en gras et en sel.»

