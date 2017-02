Les quatre couleurs de passeport

(98,5 FM) - Bien qu'il existe près de 200 pays dans le monde, il n'y a que quatre couleurs possibles pour un passeport. Le choix d'une teinte est souvent associé à des influences politiques ou culturelles.

Il y a 197 pays reconnus par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pourtant, tous les passeports doivent avoir la même dimension et être revêtus d’un matériau rouge, bleu, vert ou noir. Cela dit, des nuances sont acceptées.

Ce sont les nations qui déterminent la couleur de la couverture de leur passeport en se basant sur leurs préférences politique ou culturelle.

Certains passeports font exception à la règle et présentent à l’occasion d’autres couleurs. Ils peuvent être délivrés de manière temporaire pour des voyages urgents. Par exemple, on peut produire un passeport blanc au Canada.

Le rouge

Le rouge est souvent choisi par les pays associé (dans le passé ou le présent) au communisme : la Russie, la Roumanie, la Slovénie et la Chine en font partie.

Selon un article publié sur le site internet du canal télé Évasion, cette couleur est aussi utilisée par plusieurs pays nordiques tels que le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège en raison d’une association avec les vikings.

Par ailleurs, tous les passeports des pays de l’Union européenne arborent le bordeaux, une couleur validée par une résolution signée par les pays membres en 1981. Que va décider le gouvernement britannique quand la Grande-Bretagne sera officiellement sortie de l’Union européenne ? Avant le rouge, c’est le bleu qui représentait le passeport du pays...

Le bleu

En générale, cette couleur est associée aux pays du continent américain : le Canada, les nations des Caraïbes (membres de la Caribbean Community) et plusieurs pays de l’Amérique centrale arborent le bleu. C’est aussi le cas pour les pays de l’hémisphère sud comme le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

Aux États-Unis, le passeport est devenu bleu en 1976. On voulait ainsi célébrer le bicentenaire de l’indépendance et faire référence au bleu du drapeau américain.

Certains pays font exception : le passeport mexicain, notamment, est noir. Celui de la Colombie, de l’Équateur, de la Bolivie et du Chili est rouge.

Le vert

Le vert est choisi par de nombreux pays où la religion musulmane prédomine : le Maroc, la Tunisie, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, la Mauritanie, l’Indonésie… Le vert aurait été la couleur préférée du prophète Mahomet, figure fondamentale de la religion musulmane.

Pour une toute autre raison, plusieurs pays africains - dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger, du Nigéria et le Sénégal -, ont choisi le vert pour souligner leur appartenance à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO).

Le noir

Le noir est la moins fréquente des quatre couleurs retenues. Les passeports noirs sont utilisés par des pays pour lesquels la couleur renvoie au continent africain. Mentionnons le Tchad, la Zambie, le Botswana, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Outre l’exception mexicaine, l’Inde et la Nouvelle-Zélande (All Blacks!) ont opté pour le noir.

Le noir est également choisi par la Nouvelle-Zélande pour des raisons culturelles. Pensons aux All Blacks, équipe nationale mythique de rugby.

Il arrive que les passeports noirs soient délivrés pour le personnel diplomatique.

(Avec Évasion)