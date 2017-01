Les parents d'adolescents québécois sont-ils mous?

(98,5 FM) - Selon une étude psychologique menée dans cinq pays, les parents québécois se débrouilleraient le mieux avec leurs adolescents.

C’est assez surprenant comme affirmation puisque les parents québécois sont souvent qualifiés de «mous» lorsque vient le temps d’éduquer leurs enfants.

Selon Michel Claes, professeur honoraire au Département de psychologie de l’Université de Montréal, cette perception erronée vient surtout du fait que les parents québécois cherchent à éduquer leurs enfants dans l’harmonie.

«Je ne vois pas ça comme un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de modernité. Plus les gens sont instruits et urbains, plus ils adoptent ce type de modèle», a-t-il expliqué en entrevue avec Benoit Dutrizac mardi.

L’étude du professeur Claes a interrogé 2000 adolescents de 12 à 15 ans dans cinq pays – Québec, Mexique, France, Italie et États-Unis – afin de sonder notamment leurs perceptions quant à leurs relations avec leur père et leur mère. Cette étude a aussi sondé les opinions des parents de ces adolescents sur les mêmes sujets.

Les deux thèmes principaux abordés étaient la proximité affective (qualité des échanges et de la communication, empathie, est-ce que je peux compter sur mes parents, etc.) et le contrôle et la supervision parentale (est-ce que mes parents posent des règles, couvre-feu, quelles sont les conséquences quand je fais une grosse bêtise ?, etc.).

Après avoir fait le comparatif des réponses entre les différents pays, le chercheur en est venu aux conclusions suivantes :

-les ados québécois sont les plus proches de leurs parents, ils ont moins de conflits avec leurs parents et ils se disent plus heureux que leurs camarades d’autres pays.

-les ados québécois et leurs parents partagent les mêmes valeurs éducatives que les Américains. Les Français sont beaucoup plus conservateurs.

-les Mexicains et les Français se révèlent les plus distants et les plus sévères. Et les conflits enfants-parents y sont les plus nombreux.

-les ados québécois arrivent également au sommet de la consommation de marijuana.

-au niveau des différences père-mère, dans tous les pays, c’est la mère qui est la plus proche de ses ados, qui est la plus présente dans leur vie quotidienne, mais c’est aussi elle qui est la plus exigeante et avec qui les jeunes ont plus de conflits.

Le psychologue indique que ce n’est pas le fait d’avoir des règles claires à la maison qui envenime le climat familial, mais bien l’adoption de punitions coercitives.

«Le fait que les jeunes doivent demander la permission pour sortir ou qu’ils doivent faire leurs devoirs avant de sortir, ce n’est pas relié au conflit. Ce sont les réactions des parents ou leurs punitions qui amènent les conflits.»