Les cadenas d'amour pour les réfugiés

(Cogeco Nouvelles) - La ville de Paris a décidé de vendre ses fameux «cadenas d'amour» et d'utiliser les profits pour venir en aide aux nombreux réfugiés.

Paris est reconnu comme étant la ville de l’amour éternel et les amoureux sont nombreux à y accrocher des cadenas personnalisés aux différents ponts de la ville pour symboliser leur amour.

Depuis des années, cette tradition a tellement pris d’ampleur que plusieurs des ponts de Paris croulent sous le poids des cadenas métalliques.

Bien qu’il y a environ un an et demi, la ville a commencé à retirer les cadenas sur le grillage du Pont des Arts, l’endroit le plus prisé par les amoureux.

Afin de conserver la symbolique d’amour, les autorités parisiennes ont décidé de vendre les cadenas retirés et de remettre les profits à des groupes communautaires venant en aide aux réfugiés.

(Source: The Guardian)