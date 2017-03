Les Banques alimentaires et les supermarchés pour la récupération

MONTRÉAL - Les banques alimentaires du Québec et les grands supermarchés se donnent enfin la main pour récupérer la nourriture invendue afin de venir en aide aux gens dans le besoin et d'éviter en plus le gaspillage.

Un projet-pilote en ce sens avait déjà été lancé et, fort de son succès, la collaboration sera étendue à 611 magasins participants des bannières Provigo, Maxi, Metro, Super C et IGA d'ici trois ans.



L'annonce en a été faite vendredi à Montréal, dans les locaux de la Maison bon accueil, en présence de Dominique Anglade, ministre de l'Économie et députée de la circonscription dans laquelle se trouve la Maison bon accueil, et Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie. Recyc-Québec accorde une subvention de 395 200 $ pour démarrer le projet à plus grande échelle.



«C'est une première au Canada», a soutenu la ministre Charlebois. Il semble qu'il ait été particulièrement difficile d'assurer le fonctionnement d'un tel système.



Les supermarchés fournissent les denrées; des partenaires comme Cascades fournissent les boîtes de carton et la subvention sert à défrayer les coûts du transport, de l'essence, de l'entreposage, du système de congélation, a expliqué Annie Gauvin, directrice générale des Banques alimentaires du Québec.



Le projet-pilote avait permis de récupérer 2,5 millions de kilogrammes de denrées, dont 500 000 kilos de viande, grâce à la participation de 177 supermarchés.



Dans la prochaine année, 175 autres supermarchés s'ajouteront à la liste.



D'ici trois ans, les promoteurs du projet espèrent atteindre 611 magasins et récupérer ainsi 8 millions de kilos de denrées annuellement.



Les banques alimentaires soulignent de leur côté que les demandes d'aide sont en hausse et qu'elles ne suffisent pas à la tâche.



«Ce projet-là est un projet des plus importants, au niveau économique, au niveau de la sécurité alimentaire pour le Québec, mais aussi c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans un projet de société», a lancé Mme Gauvin.



«À chaque mois, on reçoit 1,8 million de demandes. De ces 1,8 million, on répond à 400 000 personnes, 150 000 enfants», a-t-elle souligné.



Même si la subvention octroyée n'est pas récurrente, Mme Gauvin se dit confiante de pouvoir poursuivre dans la même veine lorsqu'elle aura été épuisée.



Le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient 30 membres appelés Moisson — des banques alimentaires régionales — qui, à leur tour, approvisionnent 1000 organismes communautaires. Ce sont ces 1000 organismes qui apportent une aide alimentaire à 400 000 personnes, dont près de 150 000 enfants.