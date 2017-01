MONTRÉAL - Pour convaincre davantage de gens de cesser de fumer, la Semaine pour un Québec sans tabac misera cette année sur le fait qu'un Québécois sur deux connaît au moins une personne qui a été atteinte d'une maladie grave à cause du tabac.

En fait, ce sont 46 pour cent des Québécois qui connaissent ainsi au moins une personne qui souffre présentement ou a déjà souffert d'une maladie grave à cause du tabac, selon un sondage Léger dont les résultats ont été dévoilés mardi au cours d'une conférence de presse.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé a souligné, à l'occasion du lancement de la Semaine pour un Québec sans tabac, qu'encore aujourd'hui, 1,4 million de Québécois fument.

Le tabac tue un fumeur sur deux et cause une hospitalisation sur trois au Québec, a souligné Mario Bujold, directeur général du Conseil.

«Sur 60 000 décès qu'on a connus en 2015 au Québec, 10 400 sont attribuables au tabagisme», a-t-il souligné.

Le directeur national de santé publique, le docteur Horacio Arruda, affirme que des progrès ont été réalisés grâce aux différentes mesures et réglementations qui ont été adoptées au fil des ans: des restrictions sur les emballages, sur les endroits où il est permis de fumer, par exemple.

«On est maintenant avec une norme sociale différente», a noté le docteur Arruda.

Et il a rappelé que plusieurs programmes et outils existent pour ceux qui veulent cesser de fumer. «Les fumeurs, on n'est pas là pour les écoeurer; on est là pour les aider», a-t-il dit.

Et à l'heure où plusieurs cherchent une pilule pour allonger l'espérance de vie, il rappelle que le tabagisme est «la première cause de décès qui est évitable».

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé a aussi diffusé ses nouvelles publicités, où l'on voit une épée de Damoclès sur la tête d'un père, d'une mère. Et l'épée est suspendue par une corde, qu'une cigarette brûle tranquillement.

La porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac, cette année, est la présentatrice météo Colette Provencher, elle-même ancienne fumeuse, dont le père est décédé à la suite d'un cancer du poumon et qui souffrait d'emphysème.

La Semaine pour un Québec sans tabac commencera dimanche prochain.