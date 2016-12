Le Père Noël fond en larmes (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Un Père Noël américain a vécu une expérience émouvante quand il a dû réaliser le dernier voeu d'un enfant gravement malade de cinq ans qui est mort dans ses bras.

Eric Schmitt-Matzen est un ingénieur mécanique de 60 ans qui possède sa propre compagnie. Mais physiquement, il ressemble à s’y méprendre au Père Noël. Il mesure 6 pi, pèse 310 livres et sa longue barbe et sa généreuse moustache sont blanches naturellement.

Depuis plusieurs années, il est l’un des Pères Noël les plus populaires de sa région et fait un minimum de 80 apparitions par année. Sa femme se déguise aussi en Mère Noël. Quand il n’est pas le Père Noël, il porte toujours des bretelles avec des Pères Noël dessus.

Une visite émouvante

Il y a quelques semaines, après avoir terminé sa journée de travail comme ingénieur, M. Schmitt-Matzen raconte avoir reçu un appel d’une infirmière qui travaillait dans un hôpital près de chez lui. Elle lui a demandé s’il pouvait venir rapidement puisqu’un garçon de cinq ans qui était très malade voulait voir le Père Noël pour une dernière fois.

«Je lui ai dit : ‘’ok, je me change et je m’en viens''.»

Ce à quoi, elle lui a répondu : «Vous n’avez pas le temps, mettez juste vos bretelles avec les Pères Noël et venez-vous-en vite.»

Arrivé 15 minutes plus tard, il est entré dans la chambre d’hôpital du garçon où étaient réunis ses parents et sa famille. La mère s’est approchée de lui et lui a remis un jouet enveloppé à remettre à son garçon malade.

«Quand je me suis approché de lui, il avait l’air tellement faible qu’on aurait dit qu’il allait s’endormir. Je me suis assis sur le lit et je lui ai dit : ‘’On me dit que tu vas rater Noël? Tu ne peux pas rater Noël, tu es mon lutin numéro un!»

Il s’est levé un peu la tête et a dit au Père Noël : «Je le suis?»

«Bien sûr», lui a-t-il répondu en lui tendant le présent. Le garçon était très heureux de voir ce que contenait le cadeau et il a souri.

«Ils me disent que je vais mourir, a dit l’enfant. Comment je vais savoir que je suis rendu au bon endroit?»

Et le Père Noël de répondre : «Peux-tu me faire une grosse faveur? Quand tu seras arrivé, dis-leur que tu es le lutin numéro un du Père Noël. Ils vont te laisser entrer.»

«Pour vrai?», a demandé l’enfant.

«Bien sûr», a répondu le Père Noël.

«J’aimerais vous demander quelque chose d’autre», a ajouté le garçon.

Et pour s’approcher de lui, le Père Noël l’a pris dans ses bras, mais avant même que l’enfant malade puisse lui faire son autre demande, il a pris sa dernière respiration et il est décédé dans les bras de M. Schmitt-Matzen.

«J’ai remis l’enfant à sa mère en pleurs et j’ai quitté doucement la pièce en larmes. J’ai pleuré pendant des jours. Ça m’a pris deux semaines pour arrêter d’y penser constamment. J’ai même pensé à abandonner mon rôle de Père Noël tellement j’étais affecté.»

Mais M. Schmitt-Matzen a décidé de faire un dernier tour de piste et en voyant tous les yeux brillants des enfants à qui il a parlé cette journée-là, il a réalisé à quel point il les rendait heureux et que son rôle était important… «pour eux autant que pour moi», a-t-il confié.

Voyez M. Schmitt-Matzen raconter son histoire (en anglais) ici:

(Source: Sam Venable, News Sentinel)