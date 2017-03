Le «parrain du steak» a maille à partir avec la communauté Vegan

On en parle en ondes : Un boucher de Montréal se dit victime de végétariens sur sa page Facebook (3:36) Publié le mardi 14 mars 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Catherine Brisson

(98,5 FM) - Marc Bourg, propriétaire de la boucherie Le Marchand du Bourg, a été la cible d'adeptes du Veganisme.

Sur sa nouvelle page Facebook Le Parrain du steak, il indique ses spéciaux de la semaine à l'aide de photos de ses pièces de viandes.

Certaines personnes ont mal réagi à ce marketing de plus en plus courant. Marc Bourg a reçu des menaces et a été affublé de nom comme «meurtrier».

Sur sa page, le boucher a aussi reçu des photos d'animaux morts. Certains ont menacé de manifester devant son commerce pour lui faire perdre des clients.

Pour un, Derek Rombeiro, un activiste et défenseur des animaux, adepte du véganisme, qui a relayé des photos, s'est défendu au 98,5 FM d'avoir voulu intimider le commerçant.

Rejoint ce matin, Marc Bourg déplore les commentaires à répétition qui, selon lui, menace la bonne réputation de son commerce. «C'est la diffamation que je n'accepte pas», résume-t-il.