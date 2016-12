La difficile réalité des enfants au sexe ambigu

(98,5 FM) - De plus en plus d'enfants naissent avec un sexe ambigu. Voici le témoignage de Justin et sa mère Hélène ainsi que les explications du Dr Lyne Chiniara, pédiatre endocrinologue à l'Hôpital Ste-Justine.

Quelques définitions :

Sexe ambigu : ce sont des enfants dont on n’est pas capable de déterminer le genre de l’enfant.

«Quand on regarde les organes génitaux, on a devant nous des organes génitaux qui ne sont ni typiquement féminin, ni typiquement masculin. C’est ce qu’on appelle les cas d’ambiguïté génitale à la naissance», d’expliquer Dr Chiniara.

Quand on parle d’intersexe, c’est une condition congénitale où l’anatomie des organes génitaux externes n’est pas typiquement masculine ou féminine ou bien une anatomie des organes génitaux internes qui n’est pas typiquement féminine ou masculine.

Ce genre de situation survient sur une naissance sur 10 000.

Donc avec environ 80 000 naissances au Québec par an, ce sont 8 cas annuellement…

Après le choc de l’annonce aux parents passé, les spécialistes les rassurent en leur disant qu’ils seront accompagnés dans toutes les démarches et choix qu’ils auront à prendre.

Après plusieurs examens médicaux, le corps médical a le devoir légal d’assigner un genre à l’enfant.

«C’est une équipe multidisciplinaire qui comportent beaucoup de spécialistes : l’endocrinologue, le généticien, les urologues, le travailleur social, psychologue et aussi, les parents.»

«Je capotais»

Hélène témoigne de son expérience quand elle a donné naissance.

«Je capotais. Quand j’ai accouché, j’avais un garçon et quatre jours après, ce n’était plus certain. Après ça leur a pris trois semaines avant qu’ils me disent qu’ils ont décidé d’en faire une fille. Ils m’ont dit de revenir à l’hôpital avec un nouveau prénom. Je l’avais nommé Kevin, mais comme ils en avaient fait une fille, fallait que j’arrive avec un nouveau prénom.

À ce moment, Kevin est devenu Maude. Mais à 16 ans, Maude a décidé de devenir Justin.

«Quand la puberté a commencé et que les seins ont commencé à pousser, c’est à ce moment que j’ai réalisé que je n’étais pas fait pour vivre dans un corps de fille. Durant l’enfance, j’ai eu beaucoup d’intimidation», a raconté le jeune maintenant âgé de 20 ans.

Maintenant qu'il a retrouvé sa condition masculine, Justin se dit mieux dans sa peau. Sa mère peut en témoigner.

«Maude c'était quelqu'un de timide et renfermée. Elle ne parlait pas et Justin, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui fonce, qui parle. »

Écoutez le poignant témoignage de Justin et sa mère Hélène.