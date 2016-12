(98,5 FM) - À la suite de la condamnation de l'auteur jeunesse Maxime Roussy reconnu coupable d'agression sexuelle armée sur une mineure, Bryan Perro s'est dit inquiet que le lien de confiance entre les jeunes lecteurs et les auteurs jeunesse soit affecté.

Bryan Perro est un auteur jeunesse bien connu et bien apprécié du jeune public. Il s’est dit troublé lorsque son collègue, Maxime Roussy a été arrêté pour agression sexuelle sur une lectrice d’âge mineure.

«À l’arrestation, j’ai trouvé la chose surprenante comme tout le monde qui le connaissait dans le milieu de la littérature jeunesse, tout le monde avait fait le saut.

«Avec sa condamnation, moi, je trouve ça triste, pas pour lui, mais pour tout ce qui entoure la beauté de l’enfance et le merveilleux contact qu’on peut avoir avec un auteur, un contact sain et formateur. Et ça, ça vient un peu troubler ce lien de confiance. J’espère que les parents vont continuer de croire que les auteurs jeunesse écrivent par passion», a-t-il dit en entrevue avec Benoit Dutrizac, jeudi.

Mardi dernier au palais de justice de Montréal, Maxime Roussy a été reconnu coupable d'agression sexuelle armée, de leurres informatiques et d'autres accusations à caractère sexuel à l'endroit d'une mineure lorsque les crimes se sont produits.

«Moi je fais doublement attention parce que j’ai un bac en enseignement du théâtre au primaire et au secondaire. Et ils nous apprennent comment toucher aux individus avec deux doigts, par les épaules, par les genoux. Faut prendre ses précautions et en même temps, il y a des enfants qui sont tellement contents de te rencontrer qu’ils te sautent dans les bras. Et il ne faut pas les repousser. Faut bien mesurer les choses. Il faut se protéger, mais en même temps, ce n’est pas parce que tu as un contact physique avec quelqu’un qu’il est vicieux ou sexuel», a expliqué M. Perro.

L’auteur jeunesse populaire indique qu’il reçoit énormément de courriels ou de messages sur Facebook.

«Ils me confient leur imaginaire. Ils me demandent c’est quoi le métier d’auteur. Mais ils ne me racontent pas des trucs où je dois jouer au psychologue. Et s’ils me racontaient ce genre de trucs, je les référerais à un spécialiste.»