Insolite: des pigeons qui transportent de la drogue dans un sac à dos

(98,5 FM) - Les trafiquants de drogue ne cesseront jamais d'étonner par leur ingéniosité. Certains d'entre eux ont récemment utilisé un pigeon pour transporter des comprimés d'ecstasy dans un petit sac à dos accroché à son plumage, à la frontière entre l'Irak et le Koweït.

La police koweïtienne a en effet attrapé un pigeon chargé de près de 200 comprimés d’ecstasy, le 24 mai. La drogue était insérée dans un minuscule sac à dos attaché à l'oiseau.

Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84