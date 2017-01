(98,5 FM) - Selon une nouvelle étude américaine, certaines fillettes de six ans croient déjà que les hommes sont naturellement plus intelligents et plus doués que les femmes.

Publiée jeudi dans la revue «Science», cette étude scientifique américaine a démontré que les stéréotypes liés au fait que les hommes soient plus intelligents que les femmes apparaîtraient dès l’enfance.

Les chercheurs ont d'abord raconté à 400 enfants de cinq à sept ans l'histoire d'une «personne très intelligente», et leur ont demandé ensuite de pointer cette personne parmi les photos de deux hommes et deux femmes, à l'allure comparable. À cinq ans, les enfants ont tendance à choisir la personne de leur genre, mais à mesure qu'ils fréquentent l'école, le stéréotype sexiste commence à infuser chez les fillettes.

En entrevue avec Benoit Dutrizac, Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière, a expliqué pourquoi de tels résultats ont été démontrés.

«À partir du moment où tous les auteurs dont on vous parle sont des hommes, où tous les grands de ce monde sont des hommes, forcément sans en faire une analyse intellectuelle parce que vous avez juste cinq ou six ans, ce qui s’imprime en vous, c’est : ‘’les hommes, ils sont plus intelligents que les femmes’’», a dit celle qui a également été la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec pendant 17 ans.

Selon la psychologue québécoise, il y a de plus en plus de modèles féminins forts, mais ils sont encore trop peu nombreux.

«Dans la tête d’un enfant, ce n’est pas moitié-moitié. Et ça laisse des traces que la force est ailleurs. Quand on est jeune, on absorbe les messages sans les filtrer et les analyser.»

Même si elle est très positive lorsqu’elle constate les progrès faits au cours des 50 dernières années, elle demeure préoccupée par ce constat.

«Créer le doute, c’est une arme extrêmement puissante. Si je sème le doute sur votre propre capacité de juger d’un événement, vous allez vous remettre en question et ça va s’étendre à d’autres sphères de votre vie. Si vous rencontrez quelqu’un dans votre vie, homme ou femme, qui passe son temps à semer un doute chez vous, éloignez-vous. Parce que notre confiance en notre capacité de faire quelque chose, c’est ça notre intégrité psychologique. Et c’est ce qu’on a de plus précieux», soutient-elle.