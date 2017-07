Conseils et recettes en plein air de Giovanni

On en parle en ondes : Giovanni Apollo (29:41) Publié le vendredi 07 juillet 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Louis Lacroix

(98,5 FM) - Voici les conseils et meilleures recettes pour de la bouffe en plein air selon le chef Giovanni Apollo

Manger en plein air !

Pour faire échec aux bactéries, principaux ennemis des repas en plein air, deux règles s'imposent.

D'abord, les aliments doivent être conservés au froid, ce qui permet de ralentir le développement des bactéries.

Ensuite, on prend soin de nettoyer ustensiles et équipements pour prévenir l'introduction de micro-organismes dans les aliments.

Conserver les aliments au froid

Les viandes, charcuteries, produits laitiers et autres aliments périssables doivent être conservés au froid (moins de 4 °C), ce qui permet de ralentir ou d'arrêter le développement des bactéries.



On les place dans une glacière, entre deux sacs réfrigérants ou des contenants de jus ou d'eau congelés. La glace devrait se retrouver sur le dessus et non au fond de la glacière puisque le froid descend, alors que la chaleur monte.



La glacière ne fait cependant pas de miracles. Les jours de grande chaleur ou lorsqu'elle est ouverte fréquemment, la chaîne du froid est mise à mal et la glace fond plus rapidement. Dans ces circonstances, il est préférable de choisir des aliments moins sensibles à la chaleur, comme un sandwich à la tomate, des crudités, des fruits.



Aliments à conserver au froid:

- Viande, volaille et poisson;

- Charcuteries;

- Salades contenant de la mayonnaise;

- Préparations à base d'œufs (quiche, oeufs durs);

- Produits laitiers;

- Desserts à la crème pâtissière.



Ces aliments devraient aussi retourner dans la glacière dès la fin du repas. Ils pourront être conservés, lors du retour à la maison, s'ils sont toujours froids et qu'il reste de la glace dans la glacière. Autrement, il est préférable de les jeter.

Se protéger des micro-organismes.



Les sacs de conservation ou la glacière doivent être bien propres pour éviter la présence de micro-organismes. On sépare la viande crue des aliments prêts à manger pour éviter toute contamination croisée. Une règle de base, mais néanmoins incontournable, est de se laver les mains avant de manger. S'il n'y a pas d'eau, des serviettes humides jetables feront l'affaire.



Quoi apporter en pique-nique?



Côté menu, il faut considérer l'âge des enfants pour adapter les quantités et éviter la surcharge et le gaspillage de nourriture. Pour les sandwichs, on pense à changer la routine en utilisant différents pains: bagels, pains aux herbes, pita, etc. On peut aussi remplacer les sandwichs par de la tartinade.

Une grande salade mêlant légumes et viande, accompagnée de pain, fait un plat complet. On ajoute des légumes et des fruits, lavés et coupés. Les enfants apprécient et c'est tellement plus facile à manger! Les fruits secs et les compotes sont aussi une bonne idée.

Recettes



Rouleau de printemps

8 feuilles de riz

250 ml de vermicelles de riz cuits

2 c à s d’humus

Quelques quartiers d'oranges

1 concombre en julienne

1 piment rouge en julienne

1 carotte en julienne ou râpée

3 c.a.s de coriandre et de menthe hachées



Faire tremper les feuilles de riz dans de l’eau tiède , jusqu’à ce qu’elles deviennent malléables puis les égoutter entre deux linges

Mélanger les vermicelles avec l’humus.

Égoutter les feuilles de riz, une à la fois, et les remplir de légumes, de quartier d'oranges et du mélange de vermicelles. Garnir de fines herbes et rouler.

Servir ces rouleaux avec une sauce aux arachides, du Tamari, de la sauce hoisin, du nuoc-mâm



Pain bagnat

4 petits pains ronds type kaiser ou autre

2 tomates en tranches fines

2 petits oignons blancs émincés

2 œufs durs en rondelles

1 piment vert émincé finement

1 petite boite de thon en miettes

4 filets d’anchois (facultatif)

6 radis émincés

¼ de tasse d’olives noires dénoyautés

12 feuilles de basilic

huile d’olive

vinaigre de vin rouge

1 a 2 gousses d’ail

sel et poivre



Découper vos pains et frotter les avec la gousse d’ail. Verser de l’huile d’olive et un peu de vinaigre, selon vos goûts.

Sur la partie inférieure du pain, étager tous les ingrédients en commençant par les légumes, l’œuf et le thon.

Assaisonner de sel et de poivre et recouvrir le tout avec la partie supérieure du pain presser légèrement



Taboulé rapide

150 gr de semoule moyenne

2 tomates coupées en dés

1/2 oignon ciselé finement

le jus de 2 citrons

4 c.a.s d'huile d'olive

1 petit bouquet de persil haché finement

10 feuilles de menthe hachées finement

sel

poivre



Dans un bol, mettre, la semoule, le jus des citrons et l'huile d'olive.

Ajouter les tomates, l’oignon, et les herbes. Saler et poivrer.

Mélanger et laisser 4 heures au frigo. Mélanger de nouveau avant de servir



Salade de carottes marocaines

Pour 4 personnes

Prep 10 minutes

Cuisson 15 minutes

8 a 10 carottes jeunes et pas trop grosses

1 tasse de raisin sec ( Corinthe ou sultana)

1 c.a.t de cumin moulu

1 petit bouquet de coriandre fraiche

1 jus de citron

4 gousses d’ail écrasé

4 c.à.s d’huiles d'olive

Sel et poivre



Éplucher et couper les carottes émincées pas trop fines puis dans une casserole remplis d’eau les blanchir 10 minutes ( al dente) les égoutter et réserver



Dans une poêle mettre un peu d’huile d’olives ajouter les carottes le cumin les raisin et l'ail faire sauter à feu moyen a couvert 5 minutes. Retirer du feu, arroser de jus de citron et de coriandre fraiche mélanger et servir chaud ou froid



Gâteau salé de saumon fumé

250 gr de saumon fumé haché grossièrement

3 œufs ?

1 c.à.s de ciboulette ciseler finement

¼ de tasse de crème sure

½ tasse de lait demi écrémé

150 g de farine

½ c.`s.s de poudre à pate

1 càs de graines de pavot

1 citron

1 zeste de citron

2 c.a.s de mozzarella râpée

Sel

Poivre



Battre les œufs avec la ciboulette, ajouter la crème sure, le pavot le jus du citron, le lait, saler et poivrer puis verser la farine et la poudre à pâte tout en mélangeant.

À l'aide d’une spatule ajouter les zeste de citron le saumon et le fromage mélanger

Verser la pâte dans un moule à gâteau de 6 pouces beurré et fariné et cuire dans un four chaud à 350 F pour 45 minutes

Servir tiède ou froid accompagné d’une sauce au yaourt citron et ciboulette

On peut remplacer le saumon fumé par du jambon ou du prosciutto



Quiche facile

1 pâte feuilletée du commerce

2 tasses de petits cube de lard fumé (ou bacon fumé ou jambon)

3 œufs

2 tasses de crème 35 %

1 tasse de lait

sel

poivre

noix de muscade râpée

Dans une poêle faire sauter les cubes de lard bien colorés pendant 5 minutes à feu moyen . les égoutter sur du papier absorbant réserver

Disposer la pâte feuilletée dans un plat à tarte

Dans un bol, mélanger la crème, les œufs, le sel, le poivre, et la noix de muscade ajouter le lait et le lard mélanger de nouveau

Cuire dans un four chaud à 325 F pendant 50 minutes

Servir froid ou chaud