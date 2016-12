Bilan scientifique...et paranormal de l'année 2016

(98,5 FM) - Quelles ont été les plus grandes nouvelles scientifiques et paranormales en 2016? Christian Page et Martin Carli, tous deux chroniqueurs à l'émission de Benoit Dutrizac, ont fait le bilan de l'année dans leurs domaines respectifs vendredi sur les ondes du 98,5 FM.

Hillary Clinton et les OVNIS, les révélations sur Budd Hopkins, l'annonce de la reproduction du manuscrit de Voynich, l'année 2016 a encore fois été riche en nouvelles mystérieuses et paranormales.

Du côté scientifique, la grande nouvelle de l'année a sans aucun doute été la découverte des ondes gravitationnelles. Ce fut, le chroniqueur Martin Carli, une véritable secousse dans le monde scientifique.