Avez-vous des orgasmes ou des orgastes?

On en parle en ondes : Journée internationale de l'orgasme! (10:17) Les détails avec Sylvie Lavallée. Publié le mercredi 21 décembre 2016 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - En cette journée du 21 décembre, Journée mondiale de l'orgasme, la sexologue Sylvie Lavallée nous rappelle à quel point c'est un aspect important de nos vies.

En entrevue avec Benoit Dutrizac mercredi, la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée a d’abord expliqué la différence entre un orgasme et un orgaste.

«C’est une bonne chose de se le rappeler et de se demander si j’en vis un orgasme dans ma vie ou si je n’ai que des orgastes? La différence, c’est qu’il y a des gens dans leur vie qui n’auront jamais d’orgasme. Un orgaste, c’est mécanique. Il suffit d’un petit frottement, quelques chatouilles et j’ai une sensation qui reste en surface. Un orgasme, ça demande beaucoup plus de prédisposition d’abandon, de confiance, de ressenti, d’amour. C’est plus une rencontre et un lien qui amènent une sensation et une satisfaction. C’est ça qui fait du bien.»

La sexologue rapporte qu’en Angleterre, une psychologue du nom de Diana Fleischman compare l’orgasme à une machine à sous au casino.

«Quand tu mets des sous dans la machine à sous, si elle payait à chaque fois, tu deviendrais blasé. C’est le fait qu’elle ne paie pas et que c’est aléatoire, que t’as envie de revenir et que tu as l’excitation. Un moment donné, elle va payer.

«Si c’est comparable à une machine à sous, la femme va avoir tendance à retourner vers l’homme qui la fait jouir parce que c’est payant et que ça solidifie le lien d’attachement», assure Madame Lavallée.

Toutefois la spécialiste québécoise met un bémol sur cette métaphore de l’Anglaise

«L’orgasme, vous en êtes responsable tout seul. La sexualité, ce sont deux égoïstes ensemble. Messieurs, arrêtez de penser que vous devez donner un orgasme à madame. Non non non… Votre mission, c’est d’être présent et d’être heureux. Mais c’est à la femme de s’abandonner, de se donner des permissions et d’avoir de l’imagination. C’est la femme qui détient sa clé.»

Conseils aux hommes

Selon une étude, 20% des femmes n’auraient pas eu d’orgasme au cours de la dernière année.

«Je pense que c’est même plus. J’allais dire 50% et je restais prudente. La sexualité, ça nous caractérise. Est-ce que je réalise que la sexualité fait partie de ma personnalité? Fait partie de ma façon de regarder les autres? Si je suis capable de m’abandonner dans la sexualité, ça joue et ça influence mon tempérament.»

Quant aux hommes, la sexologue leur donne ce conseil :

«Aider à ce que la femme ait un désir un peu plus facile et le reste va suivre. Le point de démarrage de tout, c’est le désir. L’orgasme, c’est l’ultime abandon et c’est un beau cadeau qu’on s’offre.»