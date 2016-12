8 boutiques de marijuana ouvrent à Montréal (vidéo)

MONTRÉAL - Huit commerces de marijuana ciblant les consommateurs à des fins récréatives ont ouvert leurs portes comme prévu à Montréal, jeudi, et devraient commencer à vendre leurs produits plus tard cette semaine.

Deux militants promarijuana de Vancouver, copropriétaires de la marque Cannabis Culture, étaient en ville pour la grande ouverture.



Jodie Emery dit qu'elle sait bien que de tels commerces sont actuellement illégaux, mais elle espère que les autorités montréalaises les toléreront.





Wow... HUGE turnout at the grand opening & press conference! Wonderful reception from media & local citizens! #Montreal @cannabisculture pic.twitter.com/P2YMpQoyKl — Jodie Emery (@JodieEmery) 15 décembre 2016

Les commerces ouvrent leurs portes au moment où Ottawa prépare un projet de loi légalisant la marijuana, attendu au printemps.



Mme Emery et son mari, le soi-disant «prince du pot» Marc Emery, affirment que des franchisés potentiels souhaitent ouvrir des commerces à Ottawa, Halifax et Calgary au cours des prochains mois.



Elle souligne que les commerces montréalais ont été financés par un investisseur principal, qui préfère demeurer anonyme.



Le Service de police de la Ville de Montréal n'a pas encore précisé ses plans pour ces commerces, mais a rappelé que de telles activités sont actuellement illégales.



Des rumeurs sur l'ouverture des commerces planaient depuis des semaines et des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans l'une des boutiques, jeudi, dans l'espoir de pouvoir acheter du cannabis.



Mme Emery a ajouté que deux commerces additionnels doivent ouvrir à Montréal d'ici la fin du mois. Une dizaine d'autres sont déjà en activité en Colombie-Britannique et en Ontario.