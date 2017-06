710 millions d'obèses à travers le monde

NEW YORK - L'épidémie mondiale d'obésité touche maintenant une personne sur dix, elle gagne du terrain aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres, et dans plusieurs pays elle progresse plus rapidement chez les enfants que chez les adultes, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs recensent maintenant 107 millions d'enfants et 603 millions d'adultes obèses à travers le monde.



Le taux d'obésité a triplé chez les enfants et chez les jeunes dans des pays comme le Brésil, l'Inde et l'Indonésie. Cela veut dire que de plus en plus de jeunes deviendront des adultes obèses, ce qui les exposera à des problèmes de santé comme le diabète, la maladie cardiaque et le cancer.



L'étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Washington à Seattle a été publiée par le New England Journal of Medicine et présentée lors d'un congrès scientifique en Suède.



Les chercheurs ont épluché des données, parfois incomplètes, provenant de 195 pays. Ils ont utilisé des raisonnements et des modèles mathématiques pour combler les trous.



Un expert a estimé qu'il s'agit, en dépit de ses limites, «de la meilleure description disponible de l'obésité mondiale».



Le taux d'obésité a doublé dans 73 pays entre 1980 et 2015. Environ 5 pour cent des enfants de la planète et 12 pour cent des adultes étaient obèses en 2015. On comptait 15 millions d'enfants obèses en Chine, soit un sommet mondial.



Le surplus de poids et l'obésité sont tenus pour responsables d'environ quatre millions de décès en 2014, de causes comme la maladie cardiaque et le diabète.