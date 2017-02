Wall Street: Trump ouvre la voie à la dérèglementation

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a jeté les bases, vendredi, de son projet visant à assouplir la réglementation des services financiers, et le Congrès américain a tenu un vote en début de journée pour signaler qu'il était impatient de lui donner un coup de main.

M. Trump a signé un décret-loi qui enjoint au secrétaire au Trésor de se pencher sur la loi de 2010 qui a remanié la réglementation financière à la suite de la crise de 2008-2009.



Le président a aussi signé une note présidentielle demandant au département du Travail de retarder la mise en application d'une règle, élaborée sous la présidence de Barack Obama. Celle-ci exigerait que les professionnels du secteur financier payés par commissions priorisent l'intérêt de leur client lorsqu'ils donnent des conseils sur des placements pour la retraite.



Même si le décret visant la loi Dodd-Frank de 2010 ne devrait pas avoir d'impact dans l'immédiat, l'intention de l'administration Trump est manifeste.



«La loi Dodd-Frank est une politique désastreuse qui affaiblit nos marchés, réduit la disponibilité du crédit et mine la capacité de croissance et de création d'emplois de notre économie», a affirmé l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Sean Spicer.



Plus tôt en matinée, le Sénat a fait adopter, à raison de 52 voix contre 47, une loi qui renverse un règlement qui obligeait les sociétés pétrolières et gazières à dévoiler l'existence de tout paiement fait au gouvernement américain ou à celui d'un autre pays dans le cadre d'un projet commercial. La Chambre des représentants avait approuvé cette mesure plus tôt cette semaine, et M. Trump devrait y apposer sa signature.



Selon les républicains, le règlement ainsi rejeté permettait aux concurrents étrangers des sociétés américaines d'obtenir de l'information importante à leur sujet, ce qui pourrait nuire à l'économie. Les démocrates, quant à eux, faisaient valoir que le retrait de cette obligation permettrait aux entreprises américaines de dissimuler certains échanges douteux qu'elles entretiennent avec des gouvernements étrangers comme la Russie.



Pendant sa campagne électorale, M. Trump avait promis d'abroger et de remplacer la loi Dodd-Frank, qui a aussi encadré la création du Bureau de la protection financière des consommateurs.



«Dodd-Frank est un désastre», a déclaré plus tôt cette semaine le président lors d'une rencontre avec des propriétaires de petites entreprises. «On réserve tout un numéro à Dodd-Frank.» Le surnom de la loi fait référence à ses deux auteurs démocrates, l'ancien sénateur Chris Dodd du Connecticut et l'ancien représentant Barney Frank, du Massachusetts.



M. Trump a dit s'attendre à ce que son administration «coupe beaucoup dans Dodd-Frank parce que franchement, j'ai tellement de personnes, des amis à moi, qui ont de belles entreprises et qui ne peuvent pas emprunter d'argent. Ils ne peuvent tout simplement pas avoir d'argent parce que les banques ne les laissent pas emprunter à cause des règles de Dodd-Frank.»