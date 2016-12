Vente de blindés à l'Arabie saoudite: le gouvernement Trudeau en Cour

(Cogeco Nouvelles) - Le gouvernement Trudeau défendra sa décision d'exporter des véhicules blindés légers en Arabie saoudite, à compter d'aujourd'hui en Cour fédérale à Montréal.

Ottawa fera valoir que les décisions du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, étaient parfaitement justifiées et que même si elles ne l'avaient pas été, il avait le droit en raison de son pouvoir discrétionnaire, de décider d'exporter cet armement militaire.



Le professeur de droit Daniel Turp et son équipe légale soutiennent plutôt que la décision du ministre Dion d'accorder en avril des licences d'exportation de véhicules blindés légers, est contraire à la Loi sur les conventions de Genève et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation du Canada.



Ils soutiennent que les véhicules risquent d'être utilisés contre des populations civiles.



Ces véhicules font partie d'un contrat de 15 milliards de dollars conclut sous le gouvernement Harper.