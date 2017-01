(Cogeco Nouvelles) - Le président américain Donald Trump a annoncé tôt aujourd'hui sur Twitter la tenue d'une «vaste enquête» sur la fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle.

Il donne ainsi suite à des allégations qu'il a lancées à de multiples reprises, mais qui n'ont jamais été prouvées. Il prétend que jusqu'à 5 millions de personnes pourraient avoir voté illégalement.



Il a indiqué que l'enquête s'intéressera aux électeurs qui sont inscrits pour voter dans plus d'un État, aux électeurs illégaux ou encore à ceux qui sont inscrits pour voter même s'ils sont décédés.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....