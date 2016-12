(98,5 Sports) - À un mois de son assermentation, le président désigné Donald Trump continue de mettre sur pied son équipe. Lundi, il a nommé Vincent «Vinnie» Viola, le propriétaire des Panthers de la Floride, au poste de Secrétaire de l'Armée des États-Unis.

Viola, un homme d'affaires milliardaire et un ancien militaire, a acheté les Panthers en 2013.

Une fois sa nomination entérinée par le sénat, Viola pourra rester propriétaire des Panthers.

C'est toutefois le vice-président actuel du conseil d’administration de l'équipe, Douglas Cifu, qui va agir comme gouverneur.

Vincent Viola nominated as Secretary of the Army.

