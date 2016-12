Turquie: l'ambassadeur russe tué par balles

ANKARA, Turquie - L'ambassadeur de la Russie en Turquie a été tué lundi quand un policier en complet et cravate a ouvert le feu en sa direction sur les lieux d'une exposition de photographies.

Andreï Karlov s'exprimait depuis plusieurs minutes dans la capitale Ankara, quand un homme bien vêtu a crié en arabe «Allahu Akbar» (Dieu est grand) avant de tirer au moins huit balles, selon un photographe de l'Associated Press qui se trouvait sur place.

«N'oubliez pas Alep, n'oubliez pas la Syrie!», a crié l'homme en turc, en référence à la ville syrienne d'où les rebelles ont été chassés notamment grâce aux frappes aériennes russes.

L'assaillant aurait également prononcé quelques mots en russe et fracassé plusieurs photos.

Il s'est approché de l'ambassadeur qui gisait au sol et a tiré au moins une autre balle à bout portant, selon le photographe de l'AP.

La chaîne turque NTV a de son côté rapporté que le tireur a été abattu par les policiers turcs et que trois personnes ont été blessées.

Le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a identifié le tireur comme étant Mevlut Mert Altintas, un homme âgé de 22 ans qui travaillait au sein de la police antiémeute d'Ankara depuis plus de deux ans.

M. Soylu n'a pas fourni de détails sur les raisons qui auraient poussé l'homme à commettre un attentat.

Après avoir assassiné l'ambassadeur russe, l'assaillant est monté au deuxième étage du même édifice. C'est là qu'il a été abattu par la police, 15 minutes plus tard, selon l'agence de presse étatique turque Anadolu.

L'incident survient à la veille d'une rencontre prévue à Moscou entre les ministres russes, turcs et iraniens de la Défense et des Affaires étrangères pour discuter de la situation en Syrie. La Russie et l'Iran appuient le régime de Bachar el-Assad, tandis que la Turquie appuie les insurgés.

«C'est un triste jour dans l'histoire de notre pays et de la diplomatie russe», a dit une porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans une apparition télévisée.

«L'ambassadeur Karlov a fait de nombreuses contributions personnelles au développement de liens avec la Turquie. Il en a fait beaucoup pour résoudre une crise dans (nos) relations bilatérales», a-t-elle ajouté.

M. Karlov était au service de la diplomatie russe depuis 1976. Il était en poste en Turquie depuis 2013.

Il avait précédemment été ambassadeur à Pyongyang de 2001 à 2006 et avait ensuite occupé le poste de chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères.

Les États-Unis et l'ONU ont condamné l'assassinat de l'ambassadeur Karlov.

«Il ne peut y avoir de justification pour une attaque contre un ambassadeur et nous espérons très fort que ses auteurs feront face à la justice», a dit un porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Le maire d'Ankara, Melih Gokcek, a dit aux journalistes rassemblés à l'extérieur du lieu de l'attaque que l'attaque «haineuse» visait à détruite les relations récemment rétablies entre la Turquie et la Russie.

Le ton s'était particulièrement envenimé, en novembre 2015, quand un avion de combat russe a été abattu par des chasseurs turcs à la frontière turco-syrienne.

***ATTENTION, les images suivantes pourraient vous choquer***

