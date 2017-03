Trump retire son projet de réforme de la santé

WASHINGTON - Le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a subitement retiré, vendredi, le projet de loi qui devait mettre en place un nouveau régime d'assurance maladie pour remplacer l'«Obamacare» aux États-Unis.

La décision constitue un recul humiliant pour le président Donald Trump et les leaders républicains au Congrès. Le président Trump avait demandé jeudi un vote de la Chambre, et il menaçait de passer à autre chose si les représentants devaient rejeter le projet de loi.



La mesure aurait vraisemblablement été rejetée par les représentants lors d'un vote en Chambre, vendredi après-midi. Selon la porte-parole de Paul Ryan, AshLee Strong, c'est Donald Trump qui a demandé au président de la Chambre de mettre fin aux débats et de retirer le projet de loi.



Cette réforme constitue la grande priorité des républicains et leur premier projet de loi majeur depuis qu'ils ont pris le contrôle de la Maison-Blanche et du Congrès, en janvier.



Le projet de loi prévoyait d'abolir l'essentiel de la loi sur la santé adoptée en 2010 par l'administration démocrate de Barack Obama. Cette loi obligeait notamment les Américains à souscrire à une assurance maladie, ce que les républicains voulaient éliminer.