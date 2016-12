Trump président: Trudeau sera prêt à tracer une ligne dans le sable

OTTAWA - Exactement un mois avant la prise de pouvoir de Donald Trump, Justin Trudeau promet de se manifester quand le président américain ira trop loin.

Dans une entrevue à La Presse canadienne, cette semaine, le premier ministre a choisi soigneusement ses mots lorsqu'il a été amené sur le terrain glissant du très coloré prochain président américain.

Installé dans la salle de conférence du bureau de La Presse canadienne à Ottawa, M. Trudeau a poussé un grand soupir lorsqu'on lui a demandé après quel possible geste de Donald Trump il se sentirait obligé d'intervenir.

Le premier ministre a dit d'abord que sa responsabilité première était de veiller aux intérêts des Canadiens. Mais ces intérêts, c'est aussi, d'après lui, d'avoir un monde plus ouvert, plus tolérant et plus en sécurité, a-t-il dit.

Ainsi, si jamais M. Trump livrait sa promesse d'expulser des millions de Mexicains en situation irrégulière, il n'est pas dit que M. Trudeau laisserait faire sans rien dire. Selon lui, pareil geste chez le voisin américain aurait aussi un impact sur les Canadiens.