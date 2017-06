(98,5 FM) - Le président américain Donald Trump met un terme au rapprochement avec Cuba.

«Avec effet immédiat, j'annule l'accord totalement inéquitable signé avec Cuba par la dernière administration», a-t-il lancé tout en promettant un «meilleur accord» pour les Cubains et les États-Unis.

Dans un discours dans le quartier très anticastriste de Little Havana de Miami vendredi, Trump a déclaré que l'accord conclu par son prédécesseur Barack Obama en 2014 «n'aide pas les Cubains et enrichit le régime».

«Les profits du tourisme vont directement dans les poches des militaires. Le régime possède toute la richesse de cette industrie.»

Le président américain s'en est aussi pris au régime «brutal» de Raul Castro critiquant son bilan en matière de Droit de l'Homme.



Les changements que le président américain a annoncés ne représentent pas un renversement complet du rapprochement lancé par l'administration Obama, ils ciblent néanmoins les liens en matière d'économie et de tourisme qui ont essaimé, à court terme, depuis le rétablissement des relations diplomatiques.

L'objectif mis de l'avant par le président américain est celui de freiner le flot d'argent américain dans les services de l'armée et de la sécurité afin d'augmenter la pression sur le gouvernement cubain.



Les ambassades à La Havane et à Washington resteraient ouvertes.



Les transporteurs aériens et bateaux de croisière américains seraient toujours autorisés à desservir l'île située à près de 150 kilomètres au sud de la Floride.



Les transferts de fonds d'un pays à l'autre pourront en outre continuer d'être envoyés.



Cependant, les visites privées d'Américains à Cuba, qui avaient été permises par M. Obama, seront de nouveau interdites.

(Avec La Presse Canadienne)