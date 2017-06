Trump dit ne pas avoir d'enregistrements de ses conversations avec Comey

(98,5 FM) - Dans une série de micromessages sur Twitter, le président américain Donald Trump a fait savoir jeudi qu'il n'a pas enregistré et qu'il ne possède pas d'enregistrements de ses conversations avec l'ancien patron du FBI, James Comey.

Il a ensuite ajouté «ne pas savoir» si de tels enregistrements existent.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 juin 2017

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 juin 2017

Quand les propos de l'ancien patron du FBI ont fait surface pour la première fois, M. Trump a lancé sur Twitter qu'il «vaudrait mieux» pour M. Comey qu'il n'existe aucun enregistrement de leurs conversations.



En vertu d'une loi adoptée après le scandale du Watergate, les enregistrements présidentiels appartiennent à la population et peuvent éventuellement être rendus publics.

Leur destruction serait considérée comme un crime.



Jusqu'à ce qu'il soit brutalement congédié par Trump le 9 mai, James Comey supervisait une enquête du FBI sur les contacts entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et le gouvernement russe, soupçonné par le renseignement américain d'avoir cherché à influencer l'élection américaine de 2016 en faveur du républicain.

Avec The Associated Press