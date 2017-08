Trump attribue aux médias la controverse sur sa réponse à Charlottesville (vidéo)

PHOENIX, Arizona - Des manifestants ont pris part à quelques échauffourées et ont crié à l'endroit de partisans du président Donald Trump, mardi soir, alors que des centaines de personnes faisaient la queue pour participer à un rassemblement politique, le premier du président depuis les violences à Charlottesville, en Virginie.

M. Trump a commencé son allocution en revenant sur les manifestations violentes en Virginie et en appelant à l'unité.

«Ce qui est arrivé à Charlottesville frappe au coeur de l'Amérique, et ce soir, cet aréna en entier est uni dans une condamnation énergique des voyous qui ont perpétré la haine et la violence», a déclaré M. Trump devant ses partisans.

Puis, voulant faire taire les critiques sur ses commentaires dans la foulée des événements en Virginie, le président a longuement blâmé les médias pour la controverse sur ses propos, nommant les fausses nouvelles (fake news) et des organes de presse tels le New York Times, le Washington Post et CNN.

L'animateur du réseau CNN réagit aux propos du président:

Donald Trump a lu et cité les trois déclarations qu'il avait faites à la suite des manifestations, tout en insistant pour dire qu'il avait immédiatement «demandé publiquement l'unité et l'amour», contrairement à ce que les médias ont rapporté.

Trop tôt pour un tel rassemblement selon le maire de Phoenix

Près du centre des congrès, les manifestations qui se déroulaient plutôt dans le calme sont devenues moins pacifiques, alors que le président venait de terminer son discours.

Les autorités ont aspergé les manifestants de poivre de Cayenne après que certains d'entre eux auraient lancé des bouteilles aux policiers. Les manifestants se sont ensuite éloignés.

Des leaders à Phoenix étaient sur un pied d'alerte dans la foulée des manifestations meurtrières en Virginie et des commentaires la semaine dernière du président Trump faisant valoir que les «deux côtés», les suprémacistes blancs et les contre-manifestants, étaient à blâmer.

Le maire de Phoenix, Greg Stanton, avait appelé le président à ne pas tenir ce rassemblement aussi tôt après les violences à Charlottesville.

Des partisans de M. Trump portant des casquettes rouges «Make America Great Again» faisaient la file quelques heures avant l'événement. À un certain moment, un partisan de M. Trump et un manifestant se sont bousculés. Aussi, les deux groupes se sont chahutés. Les policiers ont formé une ligne au milieu de la rue pour distancer les manifestants des partisans de M. Trump.

Des leaders démocrates de l'État de l'Arizona avaient appelé les gens voulant manifester leur opposition aux politiques du président

à se réunir dans une zone désignée par la Ville près du centre de congrès où s'organisait le rassemblement.

Le président du Parti démocrate en Arizona, Alexis Tameron, s'est joint à d'autres politiciens en appelant à des manifestations pacifiques.