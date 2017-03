Trump a payé 38 millions $ d'impôts en 2005

WASHINGTON - La Maison-Blanche affirme que le président Donald Trump avait engrangé des revenus de plus de 150 millions $ en 2005, et qu'il avait payé 38 millions $ en impôts sur le revenu lors de cette année.

Cette information a été dévoilée peu après que l'animatrice à la chaîne MSNBC Rachel Maddow eut révélé sur Twitter avoir obtenu en partie les déclarations de revenus de M. Trump datant de 2005.



La Maison-Blanche a tenté de prévenir les coups, disant que publier des déclarations fiscales serait illégal. L'administration Trump a déclaré qu'il fallait vouloir désespérément des cotes d'écoute pour être prêt à « enfreindre la loi pour une histoire sur deux pages d'un formulaire d'impôt datant de plus de dix ans ».



M. Trump a refusé de dévoiler ses déclarations fiscales durant la campagne électorale, rompant avec une tradition de plusieurs dizaines d'années. Il faisait valoir qu'il faisait l'objet d'un audit.



Il a soutenu pendant longtemps que la population américaine n'était pas intéressée par ses déclarations de revenus et qu'elles n'étaient pas révélatrices. Mais ses déclarations complètes offriraient des détails clés notamment sur ses dons et les revenus engrangés chaque année.



Sa rivale Hillary Clinton l'avait attaqué sur ce front à maintes reprises, laissant entendre qu'il avait des choses à cacher.



La Maison-Blanche n'a pas indiqué si M. Trump avait l'intention de dévoiler ses documents relatifs à l'impôt durant son mandat à la présidence.