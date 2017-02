Trudeau et Trump veulent aider les femmes sur le marché du travail (vidéos)

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald Trump font équipe pour hausser la participation des femmes au marché du travail.

MM. Trudeau et Trump ont ainsi annoncé la création du Conseil canado-américain sur l’avancement des femmes d’affaires et entrepreneures, alors qu'ils rencontraient plusieurs femmes d'influence à Washington, lundi.



Cette initiative commune vise à favoriser la croissance des entreprises appartenant à des femmes de manière à ce qu'elles contribuent à la croissance économique, à la concurrence et à l'intégration des deux économies.



Le bureau du premier ministre précise que le conseil recommandera des façons de retirer les barrières pour augmenter la compétitivité pour les femmes d'affaires, en plus de s'attaquer aux enjeux touchant les travailleuses, incluant celles occupant des postes de direction.



Une source haut placée au gouvernement a révélé que l'idée venait de la chef de cabinet du premier ministre, Katie Telford, qui aurait discuté du sujet avec la Maison-Blanche.



La fille du président, Ivanka Trump, qui a fait la promotion de la garde d'enfants et des congés de maternité pendant la campagne électorale, a elle aussi assisté à la rencontre.

Ivanka Trump joins women business leaders for a meeting with President Trump and Canadian PM Justin Trudeau https://t.co/iMdGHnfuXH — CNN Politics (@CNNPolitics) 13 février 2017

Voici les poignées de mains échangées entre les deux hommes, d'abord à l'arrivée de Justin Trudeau à la Maison-Blanche et ensuite, assis dans le Bureau Oval:

President Trump greets Canadian Prime Minister Justin Trudeau at the White House door https://t.co/O4jpj399Oq pic.twitter.com/EmQDxBCAui — CNN (@CNN) February 13, 2017