Trudeau et Trump ont discuté d'économie

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau a félicité le nouveau président américain Donald Trump.

Le cabinet du premier ministre a indiqué par courriel que les deux hommes se sont parlé par téléphone, samedi, mais on ne sait pas la durée de la conversation.



Selon le cabinet, les deux hommes auraient réitéré l'importance de la relation entre les deux pays.



M. Trudeau et M. Trump avaient discuté ensemble après la victoire du candidat républicain en novembre. Le premier ministre en avait profité pour inviter le nouveau président à venir visiter le Canada à la première occasion.



Les deux chefs de gouvernement « espèrent pouvoir se rencontrer bientôt », a ajouté le cabinet.



Certains des principaux conseillers du premier ministre ont rencontré l'organisation de M. Trump au cours des semaines précédant l'assermentation du président, vendredi. Plusieurs officiels canadiens ont exprimé leurs craintes sur les conséquences du programme économique du républicain sur le Canada.



M. Trump s'est engagé à renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Le principal porte-parole de M. Trump a aussi laissé récemment entendre que le secteur canadien de l'automobile pourrait devoir payer des tarifs douaniers.



Donald Trump s'est par ailleurs entretenu avec le dirigeant de l'autre membre de l'ALÉNA, le Mexique.



Le gouvernement mexicain a annoncé que le président Enrique Pena Nieto avait eu une conversation téléphonique avec son homologue américain, samedi matin.



M. Pena Nieto a exprimé sa volonté de travailler pour le bénéfice des deux pays «avec un accent particulier sur le respect pour la souveraineté des deux pays et la responsabilité partagée», a indiqué le gouvernement.



Donald Trump a promis de construire un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et de remettre la facture au gouvernement mexicain.