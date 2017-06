États-Unis: la Géorgie demeure républicaine

ROSWELL, Géorgie - La républicaine Karen Handel est parvenue à conserver le siège qui est aux mains de son parti depuis 1979 en Géorgie, tandis que le démocrate Jon Ossoff cherchait à le lui ravir afin de donner le ton aux élections de mi-mandat aux États-Unis qui auront lieu l'an prochain.

« Un merci spécial au président des États-Unis », a déclaré Karen Handel, tard mardi soir, devant ses sympathisants qui clamaient « Trump!, Trump! Trump! ».



Les républicains - qui remportent aussi des élections complémentaires au Montana, au Kansas et en Caroline du Sud - soutiennent avoir le vent dans le dos en vue des élections de mi-mandat, mais chacune de ces courses ont été beaucoup plus serrées qu'anticipé.



Les électeurs de la Géorgie se rendaient aux urnes, mardi, pour décider de l'issue de l'élection la plus dispendieuse de l'histoire des États-Unis pour un poste à la Chambre des représentants, dont les coûts ont dépassé 50 millions $ US.



Ce face-à-face faisait figure de test pour mesurer la popularité du Parti républicain dans la foulée de l'élection de Donald Trump à la présidence du pays.

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you!