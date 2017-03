Québec songe à élargir l'aide médicale à mourir

QUÉBEC - Le gouvernement mandate des experts pour se pencher sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes ou aux personnes qui font une demande anticipée.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en a fait l'annonce vendredi matin à l'Assemblée nationale.

« Je suis convaincu que la société québécoise veut faire cette réflexion. Je ne crois pas qu'elle nous demande d'aller vite, mais de la façon la plus prudente possible. La population est prête à la réflexion. La population nous invite à une réflexion, on va la faire dans l'ordre », a souligné le ministre Barrette.



Selon le ministre, c'est une question complexe qui mérite une réflexion, à savoir s'il est pertinent d'ouvrir cet enjeu, ou encore à quel moment une personne est considérée comme inapte.



M. Barrette a aussi annoncé que la commission existante sur les soins de fin de vie analysera aussi tous les cas où la demande d'aide médicale à mourir a été formulée, sans qu'on y donne suite, ou encore les cas où elle a été refusée.



Enfin, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, saisira les tribunaux pour clarifier une notion qui apparaît dans la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir, soit celle de la mort raisonnablement prévisible, une notion qui pose problème pour les ordres professionnels.