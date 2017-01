Proche-Orient: on craint une nouvelle éruption de violences

PARIS - Craignant une nouvelle éruption de violences au Proche-Orient, plus de 70 diplomates se sont réunis à Paris, dimanche, pour appeler à de nouvelles négociations de paix qui impliqueraient la création d'un État palestinien.

Le sommet se veut un message fort à l'endroit du président américain désigné Donald Trump et du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou selon lequel la plupart des acteurs mondiaux souhaitent la paix au Proche-Orient et voient une solution à deux États comme la meilleure manière d'y accéder dans le conflit israélo-palestinien.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a déclaré d'entrée de jeu que la solution à deux États était la seule possible, et qu'elle était plus que jamais «indispensable» pour régler le conflit.

M. Nétanyahou a écarté du revers de la main tout appel venant de cette rencontre, dimanche, disant qu'elle était «truquée» en opposition à Israël, et la future administration Trump en a fait peu de cas également.

La rencontre est constituée dans le dos d'Israël et destinée à imposer des conditions au pays à l'encontre de ses intérêts nationaux, a dit le premier ministre israélien.

Les diplomates français craignent que M. Trump déclenche de nouvelles tensions dans la région en soutenant la construction de colonies juives sur des territoires revendiqués par les Palestiniens et en déménageant possiblement l'ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville de Jérusalem dont le statut est contesté.

Le secrétaire d'État américain John Kerry est à Paris pour défendre les intérêts américains dans le cadre de cette rencontre, dans ce qui représente sa dernière intervention diplomatique majeure avant de quitter ses fonctions. Elle souligne la fin de huit années d'efforts sans réelles avancées dans le conflit israélo-palestinien.

Le président palestinien Mahmoud Abbas devait se rendre à Paris, mais sa visite a été retardée.