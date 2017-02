Poursuite de 37 M$ des juristes québécois

QUÉBEC - Les juristes de l'État, en grève depuis 17 semaines, sont à bout de souffle, a déclaré lundi le président de leur syndicat.

Jean Denis a dressé ce constat au moment où son organisation a décidé de poursuivre le gouvernement, qu'il accuse de négocier de mauvaise foi. Le syndicat réclame 36,8 millions $ en dommages.

« Après plus de 16 semaines complètes de grève, la seule raison pour laquelle nous n’avons toujours pas trouvé de règlement est que le gouvernement ne négocie pas de bonne foi, malgré ses obligations légales en ce sens. Dans les faits, il n’y a jamais eu de véritables négociations depuis le début. Pire encore, le gouvernement mise sur une stratégie d’usure visant uniquement à nuire à LANEQ, à nous épuiser et à nous mettre à genoux. Le gouvernement devra maintenant porter la responsabilité des conséquences financières de cette grève », s’indigne Me Jean Denis, président de LANEQ.

Les membres du regroupement Les avocats et notaires de l'État (LANEQ) doivent par ailleurs décider mardi s'ils poursuivent ou non la grève.



Dans une conférence de presse, M. Denis a affirmé que les opinions sont partagées quant à la décision à prendre et il s'attend à un vote «serré».



Chose certaine, les 1100 avocats et notaires sont exténués par ce conflit et l'absence de progrès à la table de négociation, a-t-il indiqué.



M. Denis a affirmé que devant cette impasse, LANEQ s'est résolue à opter pour la voie des tribunaux pour dénoncer cette façon de faire.



«Les membres sont à bout de souffle, oui, a-t-il dit. Cependant, ils sont enragés contre le gouvernement.»





(Source de la photo: Cogeco Nouvelles)