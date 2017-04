Partielles: le Parti libéral conserve la circonscription de Saint-Laurent

MONTRÉAL - Les partis fédéraux conservent leurs acquis dans les cinq élections partielles qui avaient cours lundi.

Avec plus de la moitié des boîtes de scrutin dépouillées, en fin de soirée, les libéraux maintenaient une avance importante dans Saint-Laurent, Ottawa-Vanier et Markham-Tornhill.

Le Parti conservateur était pour sa part premier, et de loin, dans les circonscriptions albertaines de Calgary Heritage et Calgary Midnapore.

Dans ce scénario, il y aurait quatre nouvelles femmes à la Chambre des communes, Mona Fortier dans Ottawa-Vanier, Mary Ng dans Markham-Tornhill, Stephanie Kusie dans Calgary Midnapore et Emmanuella Lambropoulos dans Saint-Laurent.

Dans la circonscription montréalaise de Saint-Laurent, la candidate libérale semblait en bonne voie de reprendre le siège laissé vacant par son ex-patron, l'ancien ministre Stéphane Dion.

Avec plus de 84 pour cent des boîtes dépouillées, Emmanuella Lambropoulos récoltait un peu plus de 58 pour cent du vote populaire. Elle est suivie par le candidat conservateur, Jimmy Yu, qui a reçu plus de 20 pour cent du vote.

Le Parti vert, qui était représenté par Daniel Green, se retrouve pour l'instant en troisième place avec plus de 8 pour cent du vote, suivi par le néo-démocrate Mathieu Auclair qui a reçu moins de 8 pour cent du vote.

Mme Lambropoulos a revendiqué sa victoire lors d'un discours prononcé dans un restaurant de sa circonscription devant plus d'une centaine de partisans. Elle ne semblait pas être accompagnée de ministres ou de députés de son parti comme c'est parfois le cas dans ces soirées.

«Les citoyens et les citoyennes de Saint-Laurent ont choisi à nouveau une femme pour les représenter», a-t-elle déclaré, faisant référence à la prédécesseure de M. Dion, Shirley Maheu, qui a été députée pendant les années 1980 et 1990.

«Ils ont aussi renouvelé leur confiance en la vision du Parti libéral du Canada», a-t-elle ajouté.

L'étoile du Parti libéral a pâli dans les derniers mois, relativement à certaines promesses brisées du gouvernement de Justin Trudeau, ce qui avait ravivé l'espoir des partis d'opposition qui souhaitaient faire des gains dans des fiefs libéraux.

Il semble que le Parti libéral regagnera malgré tout ses sièges en Ontario, dans les circonscriptions d'Ottawa-Vanier et de Markham-Thornhill, malgré des résultats préliminaires encourageants pour les conservateurs et les néo-démocrates.

Si la tendance se maintient, le Parti conservateur devrait reprendre sans trop de difficultés les deux circonscriptions qui étaient en jeu dans la région de Calgary.

Le candidat conservateur Bob Benzen devrait succéder à l'ex-premier ministre Stephen Harper, tandis que Stephanie Kusie devrait succéder à l'ex-ministre Jason Kenney.

----

Les cinq circonscriptions en bref

Saint-Laurent (Québec):

- Il s'agit d'un château fort libéral; le parti représente cette circonscription depuis sa création. Aux dernières élections, Stéphane Dion avait été élu avec plus de 61 pour cent des voix.

- L'investiture libérale dans cette région a fait couler beaucoup d'encre, alors que le Parti libéral semblait favoriser la candidature de l'ex-ministre Yolande James, qui a finalement été défaite à la surprise de tous par la jeune Emmanuella Lambropoulos, 26 ans. Cette ex-employée de M. Dion se présentait notamment contre le conservateur Jimmy Yu et le néo-démocrate Mathieu Auclair.

- La circonscription couvre l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le nord de l'île de Montréal, et est peuplée à majorité d'immigrants _ selon les chiffres de la Ville de Montréal, plus de 52 pour cent de la population est issue de l'immigration.

Ottawa-Vanier (Ontario):

- Le Parti libéral règne dans cette circonscription située dans la capitale nationale depuis qu'elle a été fondée, dans les années 1970. En 2015, Mauril Bélanger avait obtenu plus de 57 pour cent du vote.

- La libérale Mona Fortier se présentait contre la néo-démocrate Emilie Taman et le conservateur Adrian Papara.

Markham-Thornhill (Ontario):

- L'ancien ministre John McCallum avait été élu avec plus de 55 pour cent des voix en 2015 dans cette nouvelle circonscription de la région de Toronto. Dans l'ancienne circonscription qu'il représentait, Markham-Unionville, M. McCallum a été élu de 2000 à 2011. Avec sa nouvelle délimitation, Markham-Unionville est toutefois représentée par les conservateurs.

- Le processus de nomination des libéraux a aussi été critiqué dans ce cas-ci. La libérale Mary Ng, qui représentait le parti pour l'élection, était une ex-employée de Justin Trudeau. Elle se présentait contre le conservateur Ragavan Paranchothy et le néo-démocrate Gregory Hines.

Calgary Heritage (Alberta):

- L'ex-premier ministre Stephen Harper avait remporté cette nouvelle circonscription avec plus de 63 pour cent des voix. Les anciennes circonscriptions qui la couvraient jadis ont été représentées successivement par le Parti conservateur et le Parti réformiste. C'était d'ailleurs la région où avait été élu l'ancien chef des réformistes, Preston Manning.

- Le conservateur Bob Benzen devrait succéder à M. Harper. Il se mesurait au libéral Scott Forsyth et au néo-démocrate Khalis Ahmed.

Calgary Midnapore (Alberta):

- Les électeurs de cette nouvelle circonscription avaient élu l'ancien ministre de l'Immigration Jason Kenney avec une majorité écrasante, cumulant plus de 66 pour cent du vote. C'est la circonscription voisine de Calgary Heritage.

- La conservatrice Stephanie Kusie se présentait contre la libérale Haley Brown et la néo-démocrate Holly Heffernan.